Sistiana Sesljan previdno v novo sezono

Od nedelje bo šlo v elitni in promocijski ligi zares. V obeh ligah so sicer že odigrali dva oziroma tri pokalne kroge, a prvenstvo je ... prvenstvo, s spoštovanjem do pokalnega tekmovanja, ki je sicer v zadnjih sezonah pridobil na prestižu.

V promocijski ligi, v kateri bo od letošnje sezone le ena skupina s kar osemnajstimi ekipami, bo od slovenskih klubov nastopal le Sistiana Sesljan, ki se je po lanski manj uspešni sezoni rešil šele po igranju play-outa. »Delfini« so sicer po sredinem porazu proti ekipi Trieste Victory Academy (3:2) že izpadli iz pokalnega tekmovanja, kar ni bilo po godu trenerju Simoneju Motti, ki pa je z mislimi že usmerjen na nedeljsko uvodno prvenstveno tekmo v Vižovljah proti Tricesimu (začetek ob 15.30).

Prvi del sezone se bo končal 21. decembra. Drugi del se bo nadaljeval že 6. januarja in nato zaključil 10. maja. V 4. krogu, 24. septembra, bo na sporedu medtedenski krog, ko bo Sesljan igral ob 20. uri v gosteh v Cervignanu.

»Imamo zelo kvalitetno ekipo z zelo dobrimi posamezniki, tako da lahko ciljamo visoko. Hkrati se zavedam, da se moramo mentalno okrepiti in moramo igrati bolj samozavestno. Na obeh pokalnih tekmah smo vodili in nato se nam je v nekaj minutah vse podrlo. V tem vidiku moramo veliko izboljšati,« je poudaril trener Motta (letnik 1977), doma iz Percotta. V Vižovljah sicer ciljajo najprej na miren obstanek v ligi. »Prvenstvo bo zelo dolgo, zahtevno in lahko še dodam, da bo precej izenačeno. Pravega favorita za zdaj ni. V pole-position bi lahko bili Teor, Centrosedia, Tricesimo in tudi Cervignano. Prav gotovo bo presenetila še kaka druga ekipa. Upam, da bomo med temi tudi mi (se zasmeje op. av.)« je še dodal trener rumeno-modrih, ki je dolgo kariero tudi v nekaterih profesionalnih klubih, od Udineseja, Triestine, Novare, Barija, Ascolija in tako naprej. Kot trener je nazadnje vodil Ronchi in Ancono Lumignacco.