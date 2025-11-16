Sistiana Sesljan reagiral, poraz Vesne

NOGOMET
PROMOCIJSKA LIGA
Fiumicello – Sistiana Sesljan 0:0
Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig, Benussi, Steinhauser, Almberger, Kerpan, Carnese, Disnan, Volaš, E. Colja (Giorgi), Greco. Trener: Bordin.
3. AMATERSKA LIGA
ISM Gradisca – Vesna 2:1 (2:1)
Strelci: 8. Marchesan (V), 25. Sangiovanni (G), 47. Sangiovanni (G)
Vesna: E. Carli, G. Jurincich, Renar, Čermelj, Frangini, Udovicich, Marchesan, Lizza, K. Vidali, Stefanato, Carro. Trener: F. Jurincich.
Rdeč karton: 48. E. Carli
Več v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika