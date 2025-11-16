VREME
Nedelja, 16 november 2025
Športna sobota

Sistiana Sesljan reagiral, poraz Vesne

Vnaprej igrani tekmi 12. kroga v promocijski ligi in 8. kroga v 3. amaterski ligi

Jan Grgič |
FJK |
15. nov. 2025 | 19:25
    Sistiana Sesljan reagiral, poraz Vesne
    Sistiana Sesljan je igral neodločeno, a ostaja še brez zmage (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Fiumicello – Sistiana Sesljan 0:0

Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig, Benussi, Steinhauser, Almberger, Kerpan, Carnese, Disnan, Volaš, E. Colja (Giorgi), Greco. Trener: Bordin.

3. AMATERSKA LIGA

ISM Gradisca – Vesna 2:1 (2:1)

Strelci: 8. Marchesan (V), 25. Sangiovanni (G), 47. Sangiovanni (G)

Vesna: E. Carli, G. Jurincich, Renar, Čermelj, Frangini, Udovicich, Marchesan, Lizza, K. Vidali, Stefanato, Carro. Trener: F. Jurincich.

Rdeč karton: 48. E. Carli

Več v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika

