Sistiana Sesljan visoko izgubil, Sovodenjci v 93. minuti zapravili zmago

NOGOMET
PROMOCIJSKA LIGA
Casarsa – Sistiana Sesljan 4:0 (1:0)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Crosato, Benussi (Interlandi), Disnan, Simeoni, Almberger, Carnese (Crevatin), Kerpan (Francioli), Volaš, Villatora (Tomasetig), Greco (Giorgi). Trener: Motta.
Rdeč karton: Volaš
1. AMATERSKA LIGA
La Fortezza Gradisca – Sovodnje 2:2
Strelca: 20. L. Predan, 70. Žižmond (11-m)
Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Simčič, Feri, A. Juren, Mauri, Visintin (Cibini), Faidiga, Žižmond (Formisano), L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.