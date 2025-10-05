VREME
Nogometna sobota

Sistiana Sesljan visoko izgubil, Sovodenjci v 93. minuti zapravili zmago

Današnji tekmi nogometne promocijske lige in 1. amaterske lige

Spletno uredništvo |
FJK |
4. okt. 2025 | 19:39
    Sistiana Sesljan visoko izgubil, Sovodenjci v 93. minuti zapravili zmago
    »Delfini« iz Vižovelj (na fotografiji v rdečih dresih) so v letošnji promocijski ligi še brez zmage (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Casarsa – Sistiana Sesljan 4:0 (1:0)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Crosato, Benussi (Interlandi), Disnan, Simeoni, Almberger, Carnese (Crevatin), Kerpan (Francioli), Volaš, Villatora (Tomasetig), Greco (Giorgi). Trener: Motta.

Rdeč karton: Volaš

1. AMATERSKA LIGA

La Fortezza Gradisca – Sovodnje 2:2

Strelca: 20. L. Predan, 70. Žižmond (11-m)

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Simčič, Feri, A. Juren, Mauri, Visintin (Cibini), Faidiga, Žižmond (Formisano), L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.

