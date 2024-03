»Skrb za kakovostno delo z mladimi je za nas na prvem mestu«

AŠD Polet ima dolgo in bogato tradicijo, ustanovljeno je bilo leta 1967. Mnogi pa ne vedo, da so pri openskem klubu sprva gojili žensko in moško odbojko ter namizni tenis, šele nato pa sta nastali košarkarska in kotalkarska sekcija. Pri Poletu so v preteklosti gojili tudi balinanje in šah ter hokej, najprej na kotalkah, nato na rolerjih. Že deseto leto je na čelu društva Samo Kokorovec, eden izmed najbolj uspešnih športnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Bliža se letošnja izvedba Poletove tekme za svetovni pokal v umetnostnem kotalkanju. Kako potekajo priprave?

Tudi letos bomo gostili polfinale svetovne serije Artistic International Series, ki bo na sporedu od 17. do 26. maja na Pikelcu. Priprave potekajo že več mesecev s polno paro. Letošnja novost pa je, da smo svojo tradicionalno tekmo za Pokal Sedmak Bressan pomaknili za en mesec naprej. Časovno in organizacijsko bi bilo namreč težko spraviti obe tekmi v isti termin. Za obe je povpraševanje za nastop zelo visoko. Na tak način bomo lahko tudi ugodili željam večjega števila tekmovalcev.

Kaj pomeni z organizacijskega in finančnega vidika priredba tekme svetovnega pokala?

Pri organizaciji je veliko pripravljalnega dela, saj moramo pripraviti vse tako, kot zahteva protokol svetovne kotalkarske zveze World Skate. Protokol je dejansko enak kot za svetovno prvenstvo. Predvsem priprava dvorane mora ustrezati določenim standardom. Potem ko smo že dvakrat to izpeljali, nam gre letos nekoliko lažje od rok. Že vemo, kako mora vse skupaj potekati. Prvo leto je bilo zahtevno, lani pa verjetno še bolj, saj smo morali popraviti napake prve izvedbe. Za organizacijo tako pomembnega tekmovanja je potrebno pred samim začetkom 15 dni dela vseh članov, ki aktivno sodelujejo pri organizaciji. Govorimo o 60-70 osebah. Finančni vložek je tudi zelo visok, pomembno pomoč pa nam nudi Dežela Furlanija - Julijska krajina. Nekaj je še privatnih pokroviteljev, tudi vpisnine tekmovalcev prispevajo pomemben delež k pokrivanju stroškov. Lani smo imeli le minimalno izgubo, kar je zelo dobro.

