Slavila SloVolley ZKB in Zalet ZKB, ostali poraženi

MOŠKA B-LIGA

Caselle – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 5, Černic (L), Princi 1, A. Cotič 1, Miklus 6, Čavdek (L), T. Cotič 6, Makuc 0, Antoni 1, Sicco 7, Tomić 5, Katalan, Giusto, S. Cotič 0. Trener: Battisti

ŽENSKA C-LIGA

Eurovolleyschool – Zalet ZKB 0:3 (15:25, 20:25, 21:25)

Zalet ZKB: Ban 10, Kalin 6, Kovačič 17, Močnik 13, Skerk 3, Vattovaz 2, Bezin (libero), Briscech (libero), Grilanc 2, Marion 2. Trenerka Demi Vattovaz

Zalet ZKB je po predvidevanjih osvojil gladko zmago proti zadnjeuvrščenemu Eurovolleyschoolu. Združena ekipa je nastopila nekoliko okrnjena, saj je bila odsotna Anna Ciuch (službene obveznosti), Sofia Brandstetter pa po bolezni ni še okrevala in je lahko ekipo spremljala le s klopi.

Trenerka Demi Vattovaz je preizkusila vse razpoložljive igralke, da bi preverila formo pred zahtevnejšimi tekmami, ki zaletovke še čakajo. Srečanje je bilo povsem enosmerno, saj je razlika med ekipama očitna. Igralke Zaleta ZKB so se sicer od časa do časa prilagodile igri domačih odbojkaric, kar se večkrat zgodi, ko igraš proti slabšim nasprotnicam, in je tako raven nekoliko padla, pa niti intenzivnost ni bila vedno na višku. Ob pravem trenutku so se zaletovke seveda razigrale in zasluženo zmagale.

Trenerka Demi Vattovaz: » S tekmo sem povsem zadovoljna, prav tako z nastopom tudi tistih igralk, ki so do sedaj imele manj možnosti za igranje. Nove tri točke so zelo pomembne v boju za cilj, ki smo si ga pri Zaletu postavili pred sezono, to je obstanek. Vendar sem, glede na dejstvo, da smo do danes osvojile petnajst točk od enaindvajsetih možnih, prepričana, da lahko ciljamo na kaj več od samega obstanka!«

MOŠKA C-LIGA

Favria – SloVolley ZKB 1:3 (14:25, 25:19, 10:25, 22:25)

SloVolley ZKB: Bulfon 25, Castellani 0, Komjanc 16, Micali 12, Sutter 2, Terpin 12, Dessanti (libero), Bensa 3, Jerič, Margarito 0. Trener Ambrož Peterlin

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Aurora Volley 1:3 (19:25; 23:25; 25:20; 19:25)

Zalet: Olivotti 12, Lakovič 13, Luxa 4, Mbengue 3, Rapotec 9, Regent 5, Oberdan (L1), Gargiuolo (L2); Dandri 7, Gulich n.v., Movio n.v., Santon n.v. Trener: Bosich

MOŠKA D-LIGA

Gaia Volleybas – SloVolley Studio Vegliach 3:1 (25:14, 25:22, 20:25, 25:16)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio 6, Durastante 5, Kalc 6, G. Manià, P. Manià, Mattana 0, Segre 13, Soranzio 13, Svetina 0, Vremec 18, Petric (libero 2), Vattovaz (libero 1). Trener Loris Manià