Slavnost ob 50-letnici Vertikale SPDT

Petdeset let je minilo, odkar je po nekajletnih požrtvovalnih pripravah, trasiranju, markaciji ipd., 5. oktobra 1975 SPDT slovesno odprlo planinsko pot Vertikala. Slovesnost na Peči na Tromeji je bila praznik za vse slovenske planince, saj je ta pot predstavljala idejno in simbolično povezanost Slovencev, ki živimo ob meji. Od tedaj so se zamenjale generacije, spremenile so se razmere, a duh Vertikale je ostal vseskozi živ in nadvse aktualen. 384 km dolga pot, ki se konča v Lazaretu pri morju, se ob tem visokem jubileju predstavlja v posodobljeni in osveženi podobi. Kaj je lepšega kot zaklad, ki so nam ga predali zgodovinski člani društva, ne samo ceniti, ampak tudi nadgrajevati in mu vdihniti nov elan? Delovna skupina mladih si je zadala ambiciozen cilj: vso pot vzdolž Vertikale opremiti s tablami in obnovljenimi markacijami. Table bodo postavljene na raznih postojankah, poleg njih bodo na voljo žigi, ki jih bo planinec natisnil v dnevnik (ta bo izšel ravno ob petdesetletnici). Na dan proslave, torej 5. oktobra 2025, bomolahko natisnili priložnostni žig s tem zgodovinskim datumom. Kdor bo prehodil vso Vertikalo in to dokazal z zbranimi žigi, bo prejel značko in, seveda, pohvalo. A največjo pohvalo in zahvalo si zaslužijo vsi tisti člani SPDT, ki so pot začrtali in jo v pol stoletja vzdrževali, ter sedanja skupina mladincev in poznavalcev Vertikale, ki je opravila dolgotrajno in res zahtevno delo.

Dodajmo še vabilo: dragi planinci, člani planinskih društev, prijatelji, ljubitelji gora in narave, v nedeljo, 5. oktobra, ob 12.30 vas pričakujejo na vrhu Peči/Monte Forno/Dreilaendereck (1508 m), kjer bo odkritje prve table, predstavitev žigov in knjižice. Slavnostni govor so zaupali alpinistu in svetoivanskemu rojaku Igorju Škamperletu, Vera Tuta Ban bo razgrnila očetove spomine na začetke Vertikale, sledili bodo pozdravni nagovori predstavnikov državnih oblasti. Govore bo pospremilo slovesno slovensko petje zbora Rdeča zvezda in nastop dveh mladih virtuozinj na harmoniko, Ivane Kresevič in Lare Fortunat.

Poskrbljeno bo tudi za avtobusni prevoz, ki bo z Opčin odpeljal ob 6.30. Prijave na 3284717974 (Marinka).