Sloga Tabor deželni prvak under 15

Igralci Sloge Tabor so se danes v San Giorgiu di Nogaro zasluženo veselili deželnega naslova v prvenstvu under 15.

Potem ko so v soboto na polfinalni tekmi proti Cordenonsu zmagali brez oddanega niza, je bil danes na vrsti še finale za naslov.

Varovanci trenerja Lorisa Maniaja so sicer srečanje začeli z zaostankom 2:0 v nizih, nato pa so z veliko mero borbenosti in požrtvovalnosti prišli do zmage po petih nizih.

Z zmago so si tudi priborili nastop na državnem finalu. Letos bo ekipa iz Furlanije Julijske krajine meddrugim igrala neposredno v finalnem delu državnega finala. Slogi Tabor torej ne bo treba čez kvalifikacijsko rešeto. Državni finale bo v Pratu v Toskani med 16. in 21. majem.

Deželni finale under 15

Sloga Tabor - Prata (20:25, 22:25, 25:18, 26:24, 15:12)