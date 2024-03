Sloga Tabor se je borila

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Rojalese 0:3 (15:25, 22:25, 23:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 2, Daniel Mania' 12, Loris Mania' 0, Mesar 3, Segre 16, Vremec 6, Petaros (L1), Vattovaz (L2), Kralj, Mattana, Opačič, Petrič, Tomsič 4. Trener Loris Mania'.

Sloga Tabor Studio Vegliach je na domačem igrišču izgubila proti Rojaleseju, vendar se je morala prvouvrščena ekipa kar precej potruditi, preden je strla odpor slogašev. Razen v prvem setu, ki je bil sicer izenačen do izida 10:11, ko so gostje prevladovali tako na mreži kot v polju, sta si bili ekipi dokaj enakovredni in Sloga Tabor Studio Vegliach je oba izgubila čisto v končnici. V drugem nizu so gostje vodili že s 13:6, ko je v vrstah Sloge Tabor Studio Vegliach prišlo do odločne reakcije. Domači odbojkarji so začeli nižati razliko, kar je spravilo s tira nasprotnike, ki so si zaradi protestov »prislužili« celo rdeč karton. Slogaši so izenačili pri 17:17, ko so si gostje priborili dve točki prednosti, ki so jo obdržali do konca seta. Tretji niz je bil še bolj izenačen, ekipi sta si bili stalno za petami, na koncu pa je vendarle slavil Rojalese. Po prikazani igri bi si Sloga Tabor Studio Vegliach prav gotovo zaslužila osvojitev enega seta. Slogaši so bili učinkoviti na mreži, dobro so se odrezali tudi v bloku, ob tem pa velja omeniti, da sta tako Aaron Vremec kot Daniel Mania' igrala s povišano temperaturo.

Trener Loris Mania', ki je po poškodbi včeraj spet zaigral v vlogi podajalca: »Zadovoljen sem z reakcijo in od sredine drugega seta do konca tekme smo zaigrali res dobro. Oni so vsekakor boljša ekipa, sprejem je vedno na mestu, dobro krijejo v polju, mojim igralcem pa se pozna, da so še neizkušeni, zato tudi naredijo nekaj naivnih napak, kar seveda boljši nasprotnik brez težav izkoristi.« (Inka)