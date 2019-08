Sloga Tabor tudi uradno v C-ligi

Deželna odbojkarska zveza FIPAV je danes sporočila odboru AŠD Sloga Tabor, da je članska moška ekipa sprejeta v prvenstvo C-lige. Kot je znano – so zapisali v sporočilu za javnost –, si je Sloga Tabor v lanskem prvenstvu priborila napredovanje v moško B-ligo. Po uspehu je odbor društva računal na sodelovanje z goriško Olympio, s katero so načrtovali sestavo konkurenčne slovenske ekipe, ki bi nastopala v prvenstvu B-lige. A pogovori niso obrodili sadov. Pri Slogi Tabor so se zato odločili, da se dokončno odpovejo B-ligi, saj bi nastopanje v tem prvenstvu zahtevalo previsoka finančna sredstva, po odpovedi nekaterih igralcev – kariero je zaključil dolgoletni steber Ambrož Peterlin, svojo igralsko pot pa je zaenkrat prekinil tudi Davide Cettolo – pa tudi igralski kader ne bi bil dovolj konkurenčen za višjo državno ligo. Istočasno pa je odbor Sloge Tabor vložil prošnjo za ponovno vključitev v prvenstvo C-lige, ki so jo prav danes tudi potrdili. Trenutno se je v prvenstvo vpisalo deset ekip – med njimi tudi goriška Olympia, Sloga Tabor bo torej enajsta, je sporočil predsednik Sloge Tabor Andrej Maver. Ali bo to tudi dokončno število nastopajočih ekip, še ni znano, saj bo odbor FIPAV v prihodnjih dneh odločil, ali bo v prvenstvu v naslednji sezoni sodelovalo enajst ekip ali bo v najvišjo deželno ligo privabil še dvanajsto ekipo.

Člansko ekipo Sloge Tabor bo v prihajajoči sezoni vodil Loris Manià, lani standardni podajalec ekipe.