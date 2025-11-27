Dialog dveh žensk, ki sta se vojni uprli

Srečanje dveh žensk, danes šestdesetletne režiserke Sepideh Farsi, ki je še ne devetnajstletna pobegnila iz Irana, in fotoreporterke Fatem Hassouna, ki pri štiriindvajsetih letih ni še nikoli zapustila Gaze, je dalo povod za dokumentarec, ki je maja ganil občinstvo festivala v Cannesu, od danes pa si ga je mogoče ogledati tudi v italijanskih kinodvoranah.

Leta 2024, ko sta se Sepideh in Fatem spoznali, pa čeprav preko ekrana pametnega telefona, sta ena za drugo postali pomembno okno v svet, skozi katero bi se drugače nobena od dveh ne mogla ozreti. Sepideh je v Parizu, kjer živi, odkar je komaj polnoletna zapustila Iran in na vsak način želela doseči Palestino, da bi v prvi osebi poročala o tem, kar se tam dogaja. Iz Egipta je iskala priložnost, da bi prešla v mesto Rafa in srečala palestinske begunce. Pri iskanju pomoči za prehod meje je naletela na Fatmo in z njo takoj vzpostavila zelo pristen in neposreden odnos.

Fatem je s svojimi fotografijami omogočila Sepideh, da se je seznanila s tem, kar se je dogajalo v Gazi; Sepideh pa je s posnetki in pripovedmi omogočila Fatem, da se zazre v svet, ki bi ga drugače mlada Palestinka nikoli ne dosegla.

Njun dialog na daljavo je trajal eno leto. Od aprila lani do aprila letos, ko je Fatem le par ur po novici, da bo njena zgodba o prijateljstvu s Sepideh predstavljena na osrednjem francoskem filmskem festivalu, umrla. Ubil jo je bombni napad izraelske vojske, v katerem je umrla tudi njena sedemčlanska družina.

Dokumentarec predstavlja danes surovo pripoved dogajanja od začetka srečanja dveh zanimivih ženskih likov, ko je bila Fatem še polna upanja in sanj, da bo vojne konec in bo tudi sama lahko pogledala v svet, do trenutka, ko ji je postalo jasno, da je zanjo vse to predaleč.

Obraz temnolasega dekleta v času pogovorov postopoma izgublja nasmeh in postaja podoben žalostno sluteči posmrtni maski, kjer se podoba razkraja, dokler ne pride do čistega obupa.

Prekinitve omrežja so zelo številne in glas in govor postajata vse bolj razdrobljena.

Iz dokumentarne zgodbe, ki postavlja v središče pripoved vojnega dogajanje in grozot, se film postopno spreminja v niz iskrenih pripovedi in izpovedi dveh žensk, ki sta okusili vojno in se ji uprli.

Put your soul on your hand and walk (Daj si dušo na roko in hodi)

Država: Francija, Palestina in Iran, 2025

Režija: Sepideh Farsi

Dokumentarni film