Nova Gorica najmočnejši kulturni center zahodno od Ljubljane

V EPICentru so v sredo, 28. novembra, odprli razstavo Mesto na meji, ki je nastala v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025.

Slavnostni govornik je bil Marko Rusjan, državni sekretar na ministrstvu za kulturo, ki je čestital za izbor prostora prav na meji med obema državama. Objekt EPIC, ki se z razstavo Mesto na meji v celoti odpira, bo namenjen prav povezavi Nove Gorice in Gorice in obeh držav, pri čemer je državni sekretar izpostavil težko nalogo snovalcev stalne postavitve, ki so v razstavo vključili različne interpretacije preteklosti. »Epic je prostor, kjer se prepletajo zgodbe in srečajo različni pogledi,« je dejal in še poudaril, da ob koncu ministrstvo za kulturo ocenjuje, da je bil program Evropske prestolnice kulture uspešno izveden.

Novo Gorico je, kot najmočnejši kulturni center zahodno od Ljubljane, ministrstvo za kulturo prepoznalo in omogočilo, da se je ob evropski prestolnici kulture zgradil gledališki amfiteater, taktilne galerija, prav pred kratkim pa se je vzpostavil tudi zavod za sodobni ples, je še dejal Marko Rusjan.

Razstavo Mesto na meji je v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica pripravila kuratorka, zgodovinarka Kaja Širok, skupaj s sodelavci, zgodovinarjem Markom Klavoro, italijanskim zgodovinarjem Alessandrom Cattunarjem in avtorico dokumentarnih filmov Anjo Medved.