Slovenci na SP v Trondheimu ubranili ekipni naslov

Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu ponovili uspeh in ubranili zgodovinski prvi ekipni naslov izpred dveh let v Planici. Slovenci so zmagali s 13,4 točke naskoka pred favoriziranimi Avstrijci, tretje mesto so zasedli domačimi Norvežani (+ 15,3).

Slovenci (1080,8 točke) so imeli na napeti tekmi pred zadnjim skokom Laniška le 2,5 točke prednosti pred Avstrijci, vendar je 28-letnik ohranil mirno kri in z najdaljšim skokom, dolgim 138 metrov, potrdil nov ekipni naslov.

Slovenci so prvi ekipni naslov v zgodovini osvojili v Planici 2023, ko so imeli Kos, Zajc in Lanišek v ekipi še Žigo Jelarja. Tega je letos uspešno zamenjal Prevc.

»Kdo bi si mislil, da bomo po takšnem startu v sezono za nas lahko končali na vrhu?« je v prvi izjavi za smučarsko zvezo dejal Lanišek in se zahvalil sotekmovalcem, ekipi, trenerjem in družini. »Majico svetovnih prvakov iz Planice smo nosili ponosno, skušali dati vse od sebe in danes smo se res izkazali.«

To je za nordijske smučarje še 21. slovenska kolajna na SP doslej.