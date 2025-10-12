Slovenci navdušili na Špartatloni, eni najtežjih tekaških preizkušenj

Tekaško sezono je zaznamovala izjemna slovenska udeležba na eni najtežjih tekaških preizkušenj v domovini maratonskega teka Grčiji. Špartatlona se je konec septembra udeležilo več kot 400 tekmovalcev iz 48 držav. Slovenska ultramaratonka Nataša Robnik je progo dolgo 246 kilometrov pretekla v 26 urah in med ženskami osvojila tretje mesto.

Robnik je progo pretekla v 26 urah, devetih minutah in 38 sekundah, pri čemer je lasten najboljši čas na tamkajšnji progi izboljšala za neverjetnih tri ure in šest minut.

Udeleženci te ultramaratonske preizkušnje morajo premagati kar 246 kilometrov ter ob tem tudi 3000 metrov višinske razlike.

Start je bil v soboto, 27. septembra ob 7. uri v Atenah pod akropolo, cilj pa v Šparti. Tekači so imeli na voljo 36 ur, da pritečejo v Šparto, torej do nedelje, do 19. ure. Zamudnike diskvalificirajo.

Med ženskami je letos zmagala Madžarka Andrea Morocza, ki je v cilj pritekla s časom 25:09:06, ter slavila pred Grkinjo Despoino Simantraku (25:37:44).

Med moškimi je slavil Čeh Radek Brunner, ki se je kot prvi letos od udeležencev preizkušnje dotaknil nog kipa legendarnega kralja Leonida v Šparti, in sicer v času 21:24:35.

Pet Slovencev se je udeležilo letošnje preizkušnje. Svoj prvi spartatlon je pretekla Maja Rigač (30:50:53), ki je med ženskami osvojila deveto mesto. Rigač sta spremljala njen mož Klemen Boštar in Neža Mravlje, hčerka Dušana Mravljeta, večkratnega udeleženca špartatlona. Pretekli so jo še Benjamin Žavbi (28:40:11), Mirko Bogomir Miklič (31:35:38) in Matej Marcen (33:46:04). Miklič je pretekel svoj šesti špartatlon. Šestdesetletni tekač je preizkušnjo končal najhitreje med vrstniki in starejšimi od sebe.