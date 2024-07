Slovenci uspešno prestali popravni izpit, v sobotnem polfinalu proti Grčiji

Slovenska košarkarska reprezentanca ostaja v igri za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. V drugem krogu kvalifikacijskega turnirja v Pireju je premagala Novo Zelandijo s 104:78 (27:9, 46:39, 77:57) in se bo v soboto v polfinalu pomerila z gostitelji Grki.

Slovenija je potrebovala zmago z desetimi točkami razlike za drugo mesto v skupini in jo na krilih Luke Dončića, ki je dosegel 36 točk, 11 skokov in 10 podaj, tudi dosegla. Po uvodnem torkovem porazu s Hrvaško je zasedla drugo mesto v skupini, povsem blizu pa je bila tudi prvemu mestu, ki ga bi dosegla z zmago z 29 točkami razlike, vendar sta Gregor Hrovat in Luka Dončić v zadnjem napadu zgrešila trojki.

V soboto ob 20. uri čaka Slovenijo reprezentance Grčije z zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom, ki je na prvi tekmi proti Dominikanski republiki dosegel 32 točk ob stoodstotnem metu iz igre. V drugem polfinalu bosta igrala Hrvaška in Dominikanska republika, le zmagovalec finala v nedeljo pa se bo uvrstil na olimpijske igre, ki se bodo začele čez tri tedne.