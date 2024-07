Slovenci v Italiji danes z ogrskimi Nemci

Po včerajšnjem izjemno lepem in zanimivem derbiju s Furlani čaka danes ob 15. uri nogometno reprezentanco Slovencev v Italiji drugi nastop. Žile bodo 50 kilometrov južneje od Flensburga, v Schleswigu, igrale proti Nemcem z Madžarske, ki so včeraj izgubili proti Madžarom iz Romunije s 3:2. V »skupini smrti« (skupina D), kot so jo preimenovali na Europeadi, bodo danes igrali tudi Furlani, ki se bodo pomerili z Madžari iz Romunije. Po nedeljskem porazu so možnosti Žil za napredovanje v četrtfinale že minimalne, saj pravilnik, ker so nekatere skupine sestavljene le s treh ekip, ne bo upošteval rezultatov proti zadnjeuvrščenim. V skupini D bi tako lahko izpadla selekcija (beri Žile), ki bi lahko v drugih skupinah brez težav osvojila prvo mesto. Tudi upoštevajoč druge včerajšnje rezultate: najbolj bode v oči 24:0 Srbov s Hrvaške proti bolgarskim Pomakom.

Ne glede na to bodo Adamičevi fantje danes poskusili osvojiti vse tri točke. V popoldanskih urah boste lahko na naši spletni strani prebrali daljše poročilo o tekmi.