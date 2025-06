Slovenci v Italiji osvojili 4. Pokal narodov – Minority Nations Cup

Slovenci v Italiji – Selekcija FJK U19 2:0 (0:0)

Strelca: 60. Pitacco, 66. D. Colja

Slovenci v Italiji: Bigaj, Razem (Petejan), Paravan (Tomasetig), E. Colja, Sambo (E. Ferluga), Gotter (Semolič), D. Colja, Liut, Pitacco (M. Predan), Feri (Surian), Juren Pintar. Trener: Alen Carli.

Selekcija FJK U19: Guiotto, Badolato, Brunner, Coluccio, Coradazzi, Degano, Greco, Marmoreo, Meneghetti, Osmani, Stefani. Trener: Bortolussi.

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji je drugič v zgodovini dvignila Pokal narodov. Prvič leta 2019 na Koroškem v Avstriji. Nato pa danes na stadionu Enzo Bearzot v Gorici, kjer so Žile v finalu premagale deželno selekcijo Furlanije - Julijske krajine U19, ki se je pred nekaj meseci okitila celo z naslovom na Trofeji dežel na Siciliji in bo v kratkem igrala še dodatno tekmo za nastop na prestižnem Uefinem Regions Cup.

Slovenci v Italiji so na petkovih kvalifikacijah v Štandrežu izločili Team Koroško (koroški Slovenci so včeraj na tribuni glasno navijali za tržaške in goriške »brate«). Deželna selekcija FJK U19 pa si je nastop v finalu izborila po zmagah proti Furlanom in Ladincem.

Žile so pod taktirko selektorja Alena Carlija današnjo tekmo začele zelo zbrano. Prvo resno priložnost so imeli nasprotniki, a vratar Daniele Bigaj je bil na svojem mestu. Prvi polčas se je nato zaključil brez golov. Dva pa so jih gledalci videli v drugem delu. Prvi je nasprotnikovo mrežo v 60. minuti zatresel napadalec Krasa Dennis Pitacco. Šest minut kasneje je drugi zadetek Žil dobesedno odrezal noge deželni selekciji U19. Po podaji Liuta je z glavo preusmeril usnje v mrežo kapetan David Colja. V nadaljevanju so Žile še naprej diktirale tempo igre in tudi po osemminutnem sodnikovem dodatku nasprotniki niso uspeli niti zmanjšati zaostanka. Slovenci v Italiji so tako zasluženo dvignili pokal visoko v zrak.

