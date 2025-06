Slovenci v Italiji proti hrvaškim Srbom

Danes zvečer ob 19. uri bo na zelenici v Sovodnjah zanimiv dvoboj med nogometnima selekcijama Slovencev v Italiji in hrvaških Srbov. Tekma se bo odvijala v sodelovanju s športnim društvom Sovodnje, ki letos proslavlja svojo 70-letnico ustanovitve. Obenem je priprava na 4. Pokal narodov Minority Nations Cup, ki bo na sporedu v Gorici in v Štandrežu (tam bodo igrale Žile prvi del) 13. in 14. junija. 4. Pokal narodov bodo predstavili v sredo dopoldne na novinarski konferenci v Gorici. Isti dan v večernih urah pa bodo Žile trenirale v Štandrežu.

Danes bodo na razpolago selektorju Alenu Carliju naslednji nogometaši: Daniele Bigaj, Simon Pintar, Dominik Monti, Mattia Surian (vsi Pro Gorizia), Dennis Pitacco, Mattia Gotter (Kras Repen), Erik Colja, Mattia Razem, Stefano Simeoni (vsi Sistiana Sesljan), Luca Paravan, Nikolas Semolič (oba Cormonese), Patrik Sambo (Azzurra GO), Martin Juren, Daniel Feri, Janez Petejan, Marko Predan (vsi Sovodnje), Erik Ferluga (Zarja), Gioele Legiša, Albert Kerpan (oba Vesna), Luka Predan (Aquileia).