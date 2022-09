Slovenci začeli s pravo nogo

Košarkarji Slovenije so dobili uvodno tekmo evropskega prvenstva. V Kölnu so bili boljši od Litve z 92:85 (27:27, 51:48, 69:67). Slovenija ima jutri prost dan, v soboto ob 20.30 pa jo čaka Madžarska. V predtekmovanju se bo pomerila še z Bosno in Hercegovino, Nemčijo inFrancijo, v nadaljnje tekmovanje pa vodijo prva štiri mesta.

Najboljši posamezniki Slovenije so na današnji tekmi bili Mike Tobey s 24 točkami (10:12 za dve točki), Goran Dragić z 19 (3:4 za tri točke) ter Jaka Blažič in Luka Dončić, ki sta jih dodala po 14. Dončić je imel na koncu v statistiki tudi 10 podaj in 6 skokov.