Slovenija in Italija na Euro 2024

Po trinajstih letih se je Slovenija spet uvrstila na veliko tekmovanje. Četrtič v zgodovini slovenskega športa. Nogometaši selektorja Matjaža Keka, ki so na današnji zadnji tekmi kvalifikacij v skupini H premagali Kazahstan 2:1, imajo vozovnico za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Nazadnje je Slovenija igrala na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južnoafriški republiki. Tudi takrat je na klopi sedel Matjaž Kek. Na evropskem prvenstvu pa je Slovenija nastopila pred triindvajsetimi leti v Belgiji in na Nizozemskem. Na Euro 2024 se je uvrstila tudi italijanska izbrana vrsta, ki je igrala neodločeno 0:0 z Ukrajino.

V razprodanih Stožicah (s 16432 gledalci je padel rekord obiskanosti) se je tekma začela zelo umirjeno. Priložnosti za gol je bilo bolj malo tako na eni kot na drugi strani.V končnici polčasa pa so polne Stožice le dočakale slovenski zadetek. Gostujoči branilec Jan Vorogovskij si je privoščil veliko napako, v kazenskem prostoru je podrl Petra Stojanovića. Glavni sodnik Szymon Marciniak sprva ni dosodil ničesar, nato pa si je ogledal posnetek VAR in hitro pokazal na belo točko, s katere je Benjamin Šeško vratarja poslal v napačno smer za 1:0. Z minimalno prednostjo so Kekovi varovanci tudi odšli na odmor.

Drugi polčas se za Slovenijo ni začel najboljše. Trenutek nepozornosti in Kazahstan je izenačil. Z desne strani je nizko podal Maksim Samorodov, Ramazan Orazov pa je zadel s strelom iz v daljši kot za 1:1. Hladna prha za vse na stadionu, ki bi bili kmalu zatem skoraj priča preobratu, a se je domača obramba nekako izvlekla.

V 86. minuti pa mojstrovina Benjamina Verbiča, ki je z močnim strelom premagal nasprotnikovega vratarja.

In začelo se je slavje. Tudi z ognjemetom. Jutri ob 16. uri pa bo v Ljubljani sprejem za slovenske reprezentante.