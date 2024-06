Slovenija in Italija v soboto v Stožicah za drugo mesto svetovne odbojkarske lestvice

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v soboto v Stožicah odigrala tretjo tekmo tretjega turnirja elitne lige narodov. Po prepričljivi zmagi proti Argentini in tesni proti Kubi ji bo na nasprotni strani mreže stala nekoliko spremenjena reprezentanca Italije, ki se s Slovenijo in Poljsko bori za prvo mesto po rednem delu lige.

Slovenska reprezentanca je s torkovo zmago proti Argentini dosegla prvi osrednji cilj letošnje sezone, saj se je uvrstila na olimpijske igre v Parizu in na zaključni turnir najboljše osmerice lige narodov, ki bo med 27. in 30. junijem potekal v Lodžu na Poljskem. Tekme s Kubo in Italijo ter Srbijo, ki ju čakata v soboto in nedeljo, so pomembne predvsem v luči lovljenja čim višje uvrstitve na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), ki bi Slovencem omogočila boljše izhodišče pred žrebom skupin za olimpijske igre.

»Vsi hočemo prikazati najboljšo odbojko. Za nas je zdaj najpomembnejša uvrstitev na svetovni lestvici, zato so tudi vse naslednje tekme za nas enako pomembne kot za tiste reprezentance, ki se še borijo za olimpijsko vozovnico,« je po tekmi s Kubo v zvezi s tem dejal sprejemalec slovenske reprezentance Klemen Čebulj.

Slovenci so se na lestvici mednarodne zveze prebili na tretje mesto, z zmago 3:0 proti Italijanom pa bi jih tudi prehiteli na drugem.

Tekma med Slovenijo in Italijo se bo v Stožicah začela ob 20.30.