Slovenija premagala Nemčijo in se uvrstila v osmino finala

Slovenski odbojkarji so v zadnji tekmi v skupinskem delu svetovnega prvenstva v skupini E s 3:1 (21, -17, 29, 22) premagali Nemčijo, s čimer so osvojili drugo mesto v skupini in dosegli izločilne boje.

Slovenija je tekmo začela odlično in si takoj priborila vodstvo z 1:0, v drugem nizu je nekoliko popustila, kar so znali s pridom izkoristiti Nemci. Tretji je bil izenačen do konca, ko so si večino zaključnih žog priigrali Nemci, a niso uspeli zaključiti, kar so izkoristili Slovenci in povedli z 2:1 v nizih. V četrtem pa so bili večino časa v vodstvu za nekaj točk in zasluženo zmagali.

Prvo mesto v skupini E je osvojila Bolgarija, ki je danes premagala še tretjega nasprotnika, in sicer Čile. V osmini finala se bo pomerila s Portugalsko, medtem ko se bodo Slovenci merili z ZDA.