Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacijskega turnirja v Berlinu s 3:2 v nizih ugnala gostitelje Nemce in si že zagotovila nastop v polfinalu. Če bi jutri premagali še Čehe, bi potrdili prvo mesto v skupini A, ki bi jim v tekmi za finale namenil duroguvrščeno ekipo v skupini B. Tam je še vse odprto. V boju za polfinale so še vedno Francija, Srbija in Bolgarija, ki je na uvodni današnji tekmi premagala Nizozemsko.