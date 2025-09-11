Četrtek, 11 september 2025
Eurobasket 2025

Sloveniji ni uspelo presenetiti svetovnih prvakov

Nemčija je četrtfinalni dvoboj zmagala z 99:91

Erik Piccini |
Riga |
10. sep. 2025 | 22:17
    Luka Dončić je bil z 39 točkami znova najboljši posameznik (ANSA)
Slovenskim košarkarjem ni uspelo. V četrtfinalnem dvoboju proti favorizirani Nemčiji so na koncu klonili z 99:91. Slovenija je bila skoraj do konca v igri za presenečenje. V prvem polčasu so bili Slovenci celo boljši tekmec, saj so na glavni odmor odšli s 6 točkami naskoka (45:51). Kljub Dončićevi četrti osebni napaki v uvodu tretje četrtine, je Slovenija ohranila vodstvo, svetovni prvaki pa so jo prehiteli šele v začetku zadnje. Napad Slovenije ni bil več tako učinkovit, tako da je Nemčija v končnici dokončno strla njen odpor.

Prvi strelec tekme je bil slovenski as Luka Dončić z 39 točkami (22 v prvem polčasu), pri Nemcih pa sta izstopala zvezdnika Franz Wagner (23) in Dennis Schröder (20).

