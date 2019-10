Slovenska ekipa Ewol uspešna v Splitu

SPLIT - Na tradicionalni Mrdujski regati, eni najstarejših regat v Jadranu, je zmago slavila slovenska posadka na jadrnici Way of Life. Gre za ekipo, ki jo vodi koprski jadralec in olimpijec Gašper Vinčec. V Splitu so premagali vse konkurente z nekdanjo Maxi Jeno.

Regata je minila skorajda brez vetra, slovenska ekipa je ugnala »domačine« na Shiningu.

Slovenska ekipa naj bi bila na bližajoči se Barcolani ena izmed glavnih favoritk za končno zmago. Na videoposnetku, ki so ga v petek objavili na facebook strani, napovedujejo, da se bodo Barcolane udeležili z jadrnico Morning glory, lansko zmagovalko, s katero so že jadrali v poletnih mesecih.