Slovenska olimpijska bakla gorela na Stadionu 1. maja

Slovenska olimpijska bakla je danes obiskala Trst. Na Stadionu 1. maja, zibelki slovenskega športnega gibanja v Italiji, so jo sprejeli mladi športniki in športnice ter nekateri ugledni gostje. Bakla je najprej zagorela pod spominsko ploščo slovenskih športnih iger, prve pa so jo prevzele ritmičarke domačega AŠZ Bor. Čast, da so simbol olimpizma držali v svojih rokah, so imeli še smučarka SK Devin Caterina Sinigoi, atleti kluba Bor Atletika Mateja Tavčar, Tea Civardi, Matija Pučnik in Peter Šavron ter orientacista AŠZ Gaja Nastja Ferluga in Goran Polojaz.

Dobrodošlico vsem prisotnim je kajpak dal predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, spregovoril je tudi prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik. Na prireditvi, ki jo je vodil tajnik ZSŠDI Evgen Ban, so bili prisotni še predsednica Komisije za zamejski šport pri OKS-ZŠZ Sonja Poljšak, slovenski konzul v Trstu Peter Golob in predsednica SKGZ Ksenija Dobrila.