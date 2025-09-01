Ponedeljek, 01 september 2025
Odbojkarsko SP

Slovenske odbojkarice danes v osmini finala svetovnega prvenstva

Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja se bodo ob 15.30 v Bangkoku pomerile z močno turško reprezentanco

Erik Piccini |
Bangkok |
1. sep. 2025 | 9:00
    Slovenske odbojkarice so z uvrstitvijo v osmino finala že dosegle zgodovinski uspeh (FB/ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE)
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki letos prvič nastopa na svetovnem prvenstvu, se bo danes v osmini finala pomerila z močno Turčijo. Tekma v Bangkoku se bo začela ob 15.30 po slovenskem času. Pred varovankami slovenskega selektorja Alessandra Oreficeja je zelo zahtevna naloga, saj imajo Turkinje, ki jih prav tako vodi italijanski strokovnjak Daniele Santarelli, zelo kakovosten igralski kader in so povrh tega aktualne evropske prvakinje. Tekmo bodo v živo predvajali na televizijskem kanalu RTV SLO 2.

