Slovenske odbojkarice danes v osmini finala svetovnega prvenstva

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki letos prvič nastopa na svetovnem prvenstvu, se bo danes v osmini finala pomerila z močno Turčijo. Tekma v Bangkoku se bo začela ob 15.30 po slovenskem času. Pred varovankami slovenskega selektorja Alessandra Oreficeja je zelo zahtevna naloga, saj imajo Turkinje, ki jih prav tako vodi italijanski strokovnjak Daniele Santarelli, zelo kakovosten igralski kader in so povrh tega aktualne evropske prvakinje. Tekmo bodo v živo predvajali na televizijskem kanalu RTV SLO 2.