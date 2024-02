Slovenski košarkarji kvalifikacije za EP začenjajo brez Dončića in Zorana Dragića

Znani so reprezentanti za uvodni cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. Selektor Aleksander Sekulić bo za dvoboja proti Ukrajini in Izraelu računal na 13 košarkarjev. Na seznamu ni prvega zvezdnika Luke Dončića in Zorana Dragića. Goran Dragić, kapetan reprezentance, ki je osvojila naslov evropskih prvakov, se je upokojil.

Slovenska moška članska reprezentanca bo pestro leto 2024 začela z dvema domačima tekmama v uvodnem ciklu kvalifikacij za eurobasket 2025. V koprski Bonifiki bo v četrtek, 22. februarja, gostila Ukrajino, tri dni kasneje pa še Izrael. Obe tekmi se bosta začeli ob 18. uri.

Selektor Sekulić bo za uvodna kvalifikacijska dvoboja računal na 13 košarkarjev.

Na reprezentančnem seznamu so: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Anwil Wloclawek), Gregor Hrovat (JDA Dijon), Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun), Miha Lapornik (Herada San Pablo Burgos), Jurij Macura (Krka), Aleksej Nikolić (ES Chalon), Bine Prepelič (Spirou basket Charleroi), Klemen Prepelič (Galatasaray), Žiga Samar (Alba Berlin), Leon Stergar (Krka), Luka Ščuka (Cedevita Olimpija) in Mike Tobey (Crvena zvezda).