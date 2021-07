Slovenski košarkarji prvič na olimpijskih igrah

Košarkarjem Slovenije je uspel zgodovinski podvig. V finalu kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu so premagali Litvo s 96:85 (28:24, 52:52, 80:69) in bodo prvič v zgodovini nastopili na olimpijskih igrah v Tokiu. Slovenija je v Kaunasu nadigrala vse štiri tekmece. V predtekmovanju je Angolo premagala s 50 točkami razlike, Poljsko pa s 35. V polfinalu je pokleknila Venezuela z 28 točkami zaostanka, v finalu pa še gostitelji, ki prvič po 1992 ne bodo nastopili na olimpijskih igrah. Prvo ime tekme je bil Luka Dončić s trojnim dvojčkom. Dosegel je 31 točk, 13 podaj in 11 skokov. Vlatko Čančar je dodal 18 točk, Jaka Blažič 16 in Mike Tobey 13.

Slovenija bo na Japonskem igrala v skupini C skupaj s Španijo, Argentino in Japonsko. Prva tekma jo čaka 26. julija proti Argentini, 29. julija sebo pomerila z domačini, 1. avgusta pa z aktualnimi svetovnimi prvaki. Četrtfinala, kamor se bosta uvrstili prvi dve ekipi ter dve tretjeuvrščeniiz treh skupin, bodo 3. avgusta, finale oziroma tekma za bron pa 7. avgusta.

Na olimpijskih igrah bo nastopilo le dvanajst reprezentanc. V skupini A so Iran, ZDA, Francija in zmagovalec turnirja v Kanadi (Češka - Grčija), v skupini B pa Avstralija, Nigerija ter zmagovalca turnirjev iz Splita (Nemčija - Brazilija) in Beograda (Srbija - Italija).