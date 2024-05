Športel o Žilah

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil koordinatorja nogometne reprezentance Slovencev v Italiji Igorja Tomasetiga, načelnika nogometne komisije pri ZSŠDI Thomasa Renarja in nogometaša Stefana Simeonija. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele letošnjo izvedbo pohoda Kohišče, na katerem je sodelavka Martina Bearzi opravila anketo na temo prehrane in športne aktivnosti, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago Krasovih nogometašev, s katero so napredovali v elitno ligo, in nedavno srečanje na Opčinah z jadralko Jano Germani, ki bo poleti nastopila na olimpijskih igrah. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval smučar SK Devin Maks Skerk.

