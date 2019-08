Slovenski mladinci po 13 letih spet do kolajne

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Grčiji osvojila bronasto kolajno. V tekmi za tretje mesto je nadigrala gostitelje prvenstva z 81:57.

Prvo ime Slovenije je bil Žiga Samar, ki se že dve sezoni kali pri Real Madridu, kjer je košarkarsko odraščal tudi zvezdnik Luka Dončić. Mladi Jeseničan (196 cm), ki je bil letos izbran za najkoristnejšega igralca španskega mladinskega tekmovanja, je prvenstvo zaključil s povprečjem 11,6 točke, 8,6 skoka in 7,4 podaje, v četrtfinalu proti Grčiji pa je dosegel celo trojnega dvojčka (14 točk, 14 podaj, 10 skokov).

Prvi strelec Slovenije v Volosu je bil Gregor Glas (14,4), vidni vlogi pa sta imela še Bine Prepelič (9,7 točke, 7,3 podaje) in Maj Dušanič (9,1 skoka, 6,7 podaje). Naslov evropskih prvakov so osvojili Španci, ki so v finalu premagali Turke s 57:53. Italijanska izbrana vrsta je zasedla končno deveto mesto.

Za Slovenijo je to prva medalja v mladinskih kategorijah po bronu reprezentance do 20 let iz Turčije 2006 ter šesta v mlajših kategorijah na evropskih prvenstvih. Mlajši člani so bili dvakrat zlati (2000, 2004), enkrat srebrni (1998) in bronasti (2006), mladinci pa so 2002 v Nemčiji pod taktirko Erazma Lorbka in Saša Vujačića osvojili drugo mesto.

Letos so Slovenijo zastopali Mark Babšek Vrečko, Rok Nemanić, Dominik Praljak, Luka Ščuka, Andrej Stavrov, Maj Dušanić, Gregor Glas, Primož Kmetič, Alen Malovčić, Bine Prepelič, Žiga Samar in Klemen Smrekar.

Selektor je Peter Markovinovič.