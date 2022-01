Slovenski orli razred zase

Slovenski smučarski skakalci so na ekipni tekmi svetovnega pokala v poljskih Zakopanah zmagali. Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so že po polovici tekme vodili, na koncu pa zanesljivo ostali na prvem mestu. S 67 točkami zaostanka so bili drugi Nemci, še šest desetink več so zaostali Japonci. Slovenci so dosegli že skupno 81. zmago v svetovnem pokalu. Od teh so jih 70 zbrali na posamičnih tekmah, enajst pa je ekipnih uspehov. Doslej zadnjo zmago so Slovenci na ekipnih tekmah dosegli marca 2019 v Vikersundu.