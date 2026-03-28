Slovenski smučarski skakalci samo peti v Planici

Avstrijska reprezentanca je zmagovalka jubilejnega, 20. ekipnega tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih poletih na letalnici bratov Gorišek. Slovenci Rok Oblak, Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc so pred nabito polno dolino pod Poncami, kjer se je zbralo slabih 31 tisoč gledalcev, tokrat končali na le petem mestu. Avstrija je zmago slavila pred ekipama Japonske in Norveške, pred Slovenijo pa je na četrtem mestu pristala še Nemčija, poroča Sta.

Na edini klasični moštveni tekmi to sezono so avstrijski letalci Daniel Tschofenig, debitant Markus Müller, Stefan Kraft in Stephan Embacher ponovili lansko zmago. Junak ekipe je gotovo prvi zasledovalec Prevca v boju za mali globus Embacher, ki kljub petkovemu težkemu padcu v Planici ni kazal znakov strahu. Odločno je poletel 233,5 in 221 metrov.

Slovenci so nabrali kar 106,7 točke za zmagovalci, do stopničk pa jim je zmanjkalo 85,2 točke. Nastopi se jim niso posrečili. Tudi Domen Prevc, dominantna sila te zime, je bil v zraku ves dan precej nestabilen. »Žal nimam enostavnega odgovora, kako bi lahko svoje današnje napake popravil do jutri. Očitno sem tako na meji, pa še preveč izsiljujem. Pa še prevelika želja, na ekipni tekmi ti pulz naraste še bolj kot sicer. Jutri bo treba precej bolj umirjeno,« je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal Prevc.