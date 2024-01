Slovenski vaterpolisti zaključili evropsko prvenstvo na 14. mestu

Slovenski vaterpolisti so na evropskem prvenstvu na Hrvaškem osvojili 14. mesto. V tekmi za 13. mesto je bila boljša Slovaška, ki je zmagala s 14:10 (3:2, 4:2, 3:4, 4:2). Slovenija je na EP izgubila s Slovaško, Romunijo in Nizozemsko, zmago pa dosegla proti Malti.

Na tekmi s Slovaško sta po tri gole zadela Aljaž Troppan in Jaša Lah, dva kapetan Jaša Kadivec, po enega pa Benjamin Popović in Jurij Seljak. Za Slovaško je kar pet golov dosegel Samuel Balaž.

Na tekmi so Slovenci dolgo ohranjali upanje za presenečenje in zmago s favorizirano Slovaško. Ob koncu tretje četrtine in v začetku zadnje je semafor še kazal 10:8 in 11:9 v korist Slovakov, ki pa so štiri minute pred koncem ušli na varnih 13:9.

Ključni del prvenstva pa se bo nadaljeval v nedeljo. V polfinalu se bosta najprej pomerili Madžarska in Hrvaška, nato pa še Španija in Italija.