SloVolley boljši od Soče, gladek poraz Sloge Tabor

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:13, 25:16, 25:23)

SloVolley: Hlede 4, Gianeselli 12, Cotič 9, Kosmina 14, Antoni 3, Komjanc 10, Margarito (L1), Čavdek (L2), Corsi 1, Cobello 0, Kante in Terpin nv. Trener: Manià.

Soča: Juren 12, Hlede 1, Persoglia 3, Černic 5, Devetta 1, Vižintin 9, Makuc 3, Čavdek (L), Mikluš 0, Conte 0, Boškin 0, nv. Cotič, Devinar. Trener: Battisti.

Prvi slovenski derbi v moški C-ligi je pričakovano osvojila združena ekipa SloVolley ZKB, ki je s 3:0 gladko premagala Sočo ZKB Lokanda Devetak.

Združena ekipa, ki združuje povečini igralce Sloge Tabor in Olympie, je v vseh treh nizih prednjačila v začetnem udarcu (10 asov), v bloku (14) in tudi v napadu. Soča, ki je v standardni postavi igrala s kar tremi igralci, ki še sodijo v mladinske lige, proti »veteranom« sicer ni dobila izhoda. Največ je pa pokazala v tretjem nizu, ko je od 10. točke rahlo vodila. V tem delu je boljše deloval napad in povezava med blokom in obrambo, več je bilo tudi napak na drugi strani. Bilo je še 19:21 in še 22:23 za Sočo, a so bolj izkušeni nasprotniki nato zaključil niz in tekmo v svojo korist.

Spodbudno pa je, da Sovodenjska ekipa gradi na mladih, ki tudi na derbijih pridobivajo prepotrebne izkušnje.

Sloga Tabor Studio Vegliach – CUS 0:3 (12:25, 21:25, 10:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 0, Jerič 7, Riccobon 6, Skilitsis 4, Stefani 2, Trento 2, Smeraldi (L1), Dessanti (L2), Grassi 5, Manià 0, Milič 4, Mesar, Vremec 0. Trener: Danilo Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

Seat Peressini P.Gruaro – Zalet ZKB Trst-Gorica 2:3 (17:25, 25:16, 19:25, 25:21, 13:15)

Zalet ZKB: Giurda 5, Ilaria Misciali 16, Francesca Misciali 23, Stergonšek 5, Vattovaz 2, Winkler 10, Lovriha (L), Grilanc, Furlan 3, Kneipp 0, Surian 5. Trener: Nicholas Privileggi.

Z gostovanja se Zalet ZKB Trst-Gorica vrača s pomembno zmago. Šlo je za pravo maratonsko borbo, saj je tekma trajala več kot dve uri! Zmaga Zaleta bi bila lahko še izdatnejša, saj so bile igralke v četrtem nizu skorajda na pragu osvojitve vseh treh točk, a se na koncu ni izšlo. Zaletovke so začele nadvse spodbudno in v prvem setu povsem nadigrale domačinke, ki pa so se jim nato oddolžile v drugem. Tretji set je bil na začetku popolna domena Zaleta ZKB Trst-Gorica, ki je takoj visoko povedel s 13:2, a se domačinke niso predale, začele nizati točko za točko in bile stalno za petami gostujoče ekipe, ki pa je v končnici bila spet boljša. Zaletovke so zelo dobro začele tudi v četrtem setu, bile na pragu zmage, žal pa so v ključnih trenutkih zagrešile nekaj nepotrebnih napak in domačinke so izenačile. Peti set je bil na začetku v korist domače ekipe, ki je vodila vse do 10. točke, ko je Zalet ZKB Trst-Gorica izenačil in nato v borbi za vsako točko obdržal mirne živce in se na koncu upravičeno veselil zmage. Zaletovke so zelo dobro zaigrale v sprejemu in še bolje v obrambi, šibka točka je bil tokrat servis, saj je bilo prav tem elementu nekaj napak preveč, predvsem v ključnih trenutkih. (inka)