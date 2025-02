SloVolley brez moči proti Trevisu

ODBOJKA

DRŽAVNA B-LIGA

Volley Treviso – SloVolley ZKB 3:0

SloVolley ZKB: Bensa 1, Pauli 9, Komjanc 4, Sicco 5, Jerič 1, Sutter 3, Margarito (L1), Dessanti (L2), Giusto 7, Terpin 2, Micali 1, Castellani 1, Cherin nv. Trener: Peterlin

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Martignacco 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Zalet ZKB: Surian 11, F. Misciali 17, Winkler 13, Giurda 6, Vattovaz 2, Stergonšek 4, I. Misciali (L1), Furlan, Gabriele, Tromba, Luxa, Movio (L2). Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je proti Martignaccu zmagal z navidezno gladkim 3:0, a je bila tekma vse prej kot enostavna. Tokratne nasprotnice so dobre v obrambi, predvsem pa imajo zelo močan servis. Kot kažejo izidi posameznih nizov, je bila tekma vseskozi izenačena, ob zaključku setov pa je Zalet vsakič prevladal. Trener Martignacca je imel na voljo 14 odbojkaric, ki jih je večkrat menjal in jim tudi dodelil različne vloge, saj je skušal tako spremeniti potek igre in spraviti zaletovke v težave, kar pa mu zaradi dobre igre domačih odbojkaric ni uspelo. "Mi smo igrali dosti boljše kot oni. Tekma je bila izredno lepa," je komentiral trener Zaleta Nicholas Privileggi, ki je za zmago pohvalil svoje odbojkarice.

MOŠKA C-LIGA

Volley Club TS – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:2 (20:25, 27:25, 18:25, 25:21, 15:10)

Soča ZKB Lokanda Devetak: I. Devetak 18, Miklus 8, N. Černic 0, Princi 3, Čavdek (L), S. Cotič 0, A. Cotič 7, Vižintin 25, Antoni 8; Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Aiello 3:0 (25:21, 25:22, 25:12)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 13, Cotič 1, L. Berzacola 6, Komic 8, Paulin 8, Falzari (L), A. Berzacola 6, Tosolini, Spindler, Menis, Soprani, Colja, Flospergher (L). Trener: Orel.

Latisana – Kontovel Zalet 3:1 (25:22, 17:25, 25:17, 26:24)

Kontovel Zalet: Ciuch 9, Kovačič 15, Kalin 6, Skerk 0, Zonta 4, Gruden 13, Pertot 0, Trevisan 3, Kneipp 0, Rapotec nv, T. Vidoni 0, Barut (L), Bezin (L). Trener: Berlot.

Kontovel Zalet je na gostovanju v Latisani utrpel poraz, a če bi Berlotove odbojkarice igrale bolj prepričljivo, bi lahko odnesle domov kako točko. V prvem setu so bile domačinke boljše, v drugem pa so gostje dobro opravile svoje delo. V nadaljevanju pa je Kontovel Zalet spet popustil in Latisana je zasluženo zmagala. Dodati moramo, da se je poškodovala Irina Bezin (koleno). Krstni nastop v članski ekipi pa je opravila Tinkara Vidoni.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Fincantieri 0:3 (20:25, 21:25, 19:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob, Mavrič Žikić, Mesar, Mezzari, Segre, Vremec, Vattovaz (L), Kalc, Lozej, Mattana. Trener: Manià.