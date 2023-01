SloVolley desetič, pomembna zmaga Soče

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Libertas Fiume Veneto – SloVolley ZKB Trst Gorica 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Cobello 4, Cotic 12, Hlede 3, Kante 3, Komjanc 15, Terpin 9, Cavdek (L1), Margarito (L2), Antoni, Corsi, Kosmina 1. Trener: Loris Mania'.

Združena goriško – tržaška ekipa je v tem krogu dosegla deseto zaporedno zmago, obenem pa si je tudi matematično zagotovila v drugem delu prvenstva nastopanje v skupini boljših ekip, ki sicer seveda nikoli ni bilo v dvomu.

SloVolley ZKB je ekipo iz Fiume Veneta premagal z enakim izidom kot v prvem delu prvenstva. Gostje so opravili dober nastop, zaigrali so zbrano in uspešno izničili vsa prizadevanja domačinov, da bi prišli do boljšega izida. Libertas se namreč trenutno nahaja na petem mestu in si še ni zagotovil nastopa v play-offu, zato je skušal na domačem igrišču iztržiti čim več. V prvem setu je sicer dobro začel in bil do sredine v rahli prednosti, a so ga igralci SloVolleya ZKB ujeli in si priigrali nekaj točk prednosti, ki so jo obdržali do konca. Drugi set je bil stalno v rokah naše ekipe, še najbolj izenačen je bil nato tretji. Libertas je še zadnjič poskusil obrniti potek tekme v svojo korist, povedel za nekaj točk, SloVolley ZKB ga je ujel na polovici niza, kar pa ni bilo še dovolj, saj so domačini še zadnjič povedli, a je njihova prednost malo trajala. Odbojkarji SloVolleyja so z neustavljivim napadom, ki je bil skozi vso tekmo tokrat njihovo glavno orožje, najprej izenačili, nato pa v velikem slogu nadaljevali do konca in se tako upravičeno lahko veselili gladke zmage, ki je na gostovanjih še bolj dragocena. (inka)

Fincantieri – Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (25:20, 21:25, 18:25, 18:25)

Soča: Juren 20, Persoglia 8, Černic 6, Deveta 10, Makuc 14, Vižintin 10, Venuti 0, Devinar nv, Manfreda 1, Boškin nv, Miklus nv, A. Čavdek (L). Trener: Battisti.

Soča je v Tržiču osvojila sila pomembno zmago in ostaja v igri za peto mesto, ton se pravi play-off. Končnica za napredovanje pomeni hkrati neposreden obstanek v ligi. Od petega meste ločita Sočo dve točki. »Do zadnjega se bomo borili za končnico. Fantje so se tokrat res odlično odrezali. Vsem skupaj moram čestitati,« je po tekmi dejal trener Luciano Battisti.

AP Mortegliano - Sloga Tabor Studio Vegliach 3:2 (25:22, 22:25, 25:19, 24:26, 15:6)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 2, Jerič 17, Mania' 8, Riccobon 13, Skilitsis 16, Stefani 2, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Grassi 1, Kralj 0, Vremec 1. Trener: Danilo Berlot.

Igralci Sloge Tabor Studio Vegliach so v tem krogu sicer izgubili, a so drugouvršnemenu Morteglianu na gostovanju odščipnili točko. Slogaši so bili tokrat okrnjeni, saj sta manjkala »veterana« Milič in Trento, a je ekipa odlično reagirala na to odsotnost. Zelo razveseljivo je dejstvo, da sta se na korektorskem mestu izmenjavala štirinajstletnika Daniel Mania' in Aaron Vremec, ki sta svojo nalogo zelo dobro opravila. Sploh pa so vsi igralci zaigrali zbrano, zelo borbeno v obrambi, kjer so prestregli veliko težkih žog, in bili tudi učinkoviti na servisu. Na začetku je sicer nekoliko pešal sprejem, a so slogaši kaj kmalu premostili to težavo.

Prva dva seta sta bila dokaj izenačena in vsaka ekipa je osvojila po enega. V tretjem je takoj povedel Mortegliano, si nabral kar nekaj točk prednosti, ki jo je potem upravljal do konca seta. Tudi v četrtem so bili domačini v vodstvu dalj časa, a so jih požrtvovalni slogaši ujeli in čisto na koncu tudi prehiteli. V odločilnem pa gostom ni šlo več od rok, popustili so predvsem psihološko in Mortegliano je set osvojil brez težav.

Danilo Berlot: »Vsem igralcem moram iskreno čestitati za pravi pristop in nadvse zagrizeno igro v prvih štirih setih. V petem smo mentalno padli, a osvojena točka, in to na težkem gostovanju proti močni ekipi, je prav gotovo zelo lep in spodbuden uspeh.« (inka)

ŽENSKA C-LIGA

Volley Club Antica sartoria – Zalet ZKB 3:2 (12:25, 25:23, 22:25, 26:24, 15:13)

Zalet ZKB: Furlan 11, Francesca Misciali 35, Stergonšek 7, Surian 5, Vattovaz 6, Winkler 19, Ilaria Misciali (L1), Lovriha (L2), Giurda, Grilanc 0, Tromba 0. Trener: Nicholas Privileggi.