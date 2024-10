Sočanke kot valjar, poraz košarkarjev Kontovela

KOŠARKA

C-LIGA

Sacile – Kontovel 74:59 (19:14, 40:29, 63:47)

Kontovel: Terčon 2, Bellettini, Glavina, nv, Pregarc 11, Škerl 11, Pro 11, Mattiassich 2, Semen nv, Vecchiet nv, Starc 4, Daneu 7, Scocchi 11. Trener: Popovič. Tri točke: Pregarc, Škerl, Daneu in Scocchi po 1.

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Triestina Volley 3:2 (25:20, 13:25, 15:25, 25:22, 15:12)

Soča: T. Cotič 18, I. Devetak 13, Miklus 11, Vižintin 17, Čavdek (L), Princi 6, Antoni 3, A. Cotič 7; n.v.: S. Cotič, Makuc, M. Devetak, Boškin, Persoglia, Deiana. Trener: Lucio Battisti.

Ekipa Soče je v domači telovadnici zopet slavila. S 3:2 je bila boljša od Triestine Volley, ki se je sicer sovodenjski ekipi dobro upirala. V prvem setu je bila igra precej enosmerna. Varovanci trenerja Battistija so nasprotnike nadigrali v vseh elementih. Vse je kazalo, da se bo tekma kmalu zaključila. Domači odbojkarji pa so v drugem in tretjem setu popolnoma popustili in so z velikim številom napak oba niza popolnoma predali nasprotnikom. Četrti set je bil vseskozi zelo napet, saj sta se ekipi stalno izmenjevali v vodstvu. V končnici niza so si Tržačani priigrali dobro prednost (19:22), Soča pa je takrat odreagirala z Miklusom na čelu, ki je z izjemnim servisom in številnimi asi ekipo popeljal do petindvajsete točke. V tie breaku, ki je bil izredno napet, je na koncu slavila Soča, ki se je tako veselila pomembnih točk. »Zelo sem ponosen na fante, ki so v četrtem setu pri rezultatu 19:22 za nasprotnike dobro odreagirali z Miklusom na čelu. Vsa ekipa je takrat verjela v rezultat. To je bil verjetno ključ zmage,« je po tekmi povedal Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet Kontovel Bar Tabor – Latisana 2:3 (25:27, 22:25, 25:16, 25:20, 14:16)

Zalet Kontovel Bar Tabor: Ciuch 22, Kalin 10, Gruden 20, Trevisan 8, Pertot 4, Škerk 2, Grilanc 9, Kneipp 1, Rapotec (L), Zonta 1, Ban nv, Žigon nv. Trener: Berlot.

Aiello – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (19:25, 22:25, 23:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: L. Berzacola 2, Scocco 3, Colja, Gruden, Paulin 6, Komic 12, Ferfoglia, A. Berzacola 10, Tosolini (L), Falzari, Menis 8, Soprani. Trener: Orel.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Favria San Vito 2:3 (25:20, 20:25, 25:23, 22:25, 5:15)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob, Mavrič – Žikic, Mesar, Mezzari, Segre, Vremec, Vattovaz (L1), Petrič (L2), Kalc, Mattana, Opačič. Trener: Loris Mania'.

»Škoda,« je bil prvi komentar trenerja Lorisa Maniaja. »Začeli smo dobro, bili učinkoviti v napadu do tretjega seta, nato pa ni šlo več. Padla je koncentracija, kar je bilo na koncu tudi usodno«.

Res škoda, saj so bili slogaši blizu prve zmage in to proti ekipi, ki ni do tega kola izgubila niti seta. Tekma je bila vsekakor zelo izenačena, če izvzamemo seveda zadnji set. Sloga Tabor Studio Vegliach je dobro začel, povsem presenetil favoriziranega nasprotnika, ki verjetno ni pričakoval tako borbene igre gostiteljev. Po nekoliko negotovem začetku so slogaši poostrili servis, zaigrali zagrizeno v obrambi in točno napadali, tako da jim prvi set povsem zasluženo tudi pripadel. V drugem so bili stalno v rahlem zaostanku, a so se do konca povsem enakovredno upirali. Tudi v tretjem je bil na začetku San Vito boljši, Sloga Tabor Studio Vegliach ga je ujela, a so bili v drugi polovici boljši gostje do vodstva 22:20. Slogaši se niso predali in s serijo zaporednih točk obrnili izid v svojo korist. Favria se seveda ni mogla sprijazniti s porazom in je tudi dokazala, da je upravičeno visoko na lestvici. Zaigrala je zelo agresivno, domačim igralcem pa so začenjale pešati moči in kljub naprezanju jim ni nikoli uspelo nasprotnika ujeti. V petem so nato slogaši popustili na vsej črti, kar je nasprotnik kajpak izkoristil in se zasluženo veselil zmage, pa čeprav tesne.

V vrstah Sloge Tabor Studio Vegliach je svoj krstni nastop v italijanskem prvenstvu opravil Sergej Mavrič – Žikic, ki je svojo nalogo zelo dobro opravil.