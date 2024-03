SloVolley do treh novih točk

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia – Itas Ceccarelli Group Martignacco 3:0 (25:17, 25:15, 25:17)

Zalet ZKB FerroJulia: Furlan 3, Gulich 8, Francesca Misciali 17, Ilaria Misciali 5, Vattovaz 1, Vigini 11, de Walderstei (L1), Močnik (L2), Giurda, Stergonšek 3, Surian 3, Tromba, Vidoni 0, Winkler. Trener: Nicholas Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je po hitrem postopku premagal mlado ekipo iz Martignacca. Nasprotnice so resnično, mlade, skoraj vse še v kategoriji Under 18, so pa izredno borbene predvsem v obrambi. Zaletovke so zaigrale brez najmanjšega podcenjevanja, vsilile svoj ritem igre in prva dva seta spravile pod streho brez najmanjše težave. Na začetku tretjega je pri Zaletu ZKB FerroJulia nekoliko popustila zbranost, tako da je bilo nekaj časa stanje izenačeno, a res le za kratek čas, saj so se domače igralke takoj spet zbrale in do izraza je prišla prava razlika. V vseh treh setih so na igrišče stopile malodane vse igralke (razen poškodovanih in bolnih) in vse so svojo nalogo zelo dobro opravile.

Trener Nicholas Privileggi: »Za konec prvenstva smo si zadali cilj, da premagamo vse nasprotnike in se na lestvici povzpnemo čim višje. Prvi korak je bil danes storjen, upajmo, da bomo po tej poti tudi nadaljevali.«

MOŠKA C-LIGA

Altura - SloVolley ZKB 1:3 (17:25, 26:24, 18:25, 21:25)

SloVolley ZKB: Giusto 18, Jereb 3, Jeric 12, Komjanc 15, Riccobon 9, Terpin 13, Margarito (L1), Dessanti (L2), Antoni, Buri 0, Castellani, Kosmina 0, Skilitsis 1. Trener: Ambrož Peterlin.

MOŠKA D-LIGA

Mariano – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:17, 25:23, 25:18)

Sloga Tabor Studio Vegliach: D. Manià 9, L. Manià 1, Segre 15, Tomsič 1, Golob 1, Petrič (L) 1. Vremec 8, Mattana nv. Trener: L. Manià.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet – Stella Volley 1:3 (16:25, 25:22, 18:25, 14:25)

Kontovel Zalet: Kovačič 13, Gruden 4, Ban 1, Grilanc 1, Kalin 4, Skerk 1, Hussu 0, Čuk 10, Pertot 3, Bezin (L). Trener: Calzi.

Roveredana – Mavrica Mucci 3:0 (25:8, 25:14, 25:12)