SloVolley gladko, Soča po petem setu

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Altura 3:2 (25:27, 27:25, 25:21, 21:25, 15:8)

Prvo tekmo play-offa je Soča proti Alturi osvojila s 3:2. V domači telovadnici so tokrat odbojkarji Soče igrali brez trenerja Battistija, ki je bil odsoten zaradi zdravstvenih težav. Odlično ga je zamenjala Paola Uršič, pomožna trenerka ženske ekipe Soče v prvi diviziji. Prvi set je bil zelo izenačen vse do konca, ko so odbojkarji Alture, ki igrajo pod taktirko trenerja Jerončiča, ohranili mirnejšo kri v končnici seta in ga na razliko osvojili. Tudi drugi niz je bil zelo napet, zaključil pa se je v prid domačinom, vedno na razliko (27:25). Tretjega je z borbeno igro in učinkovitim napadom zopet osvojila Soča, medtem ko je četrti niz šel v Trst. Peti set pa je bil zgodba zase. Odbojkarji Soče so zbrano in zrelo že od začetka niza povedli in veliko prednost obdržali vse do konca, tako da so pod streho spravili prvi dve točki play-offa. Ob koncu tekme je bila trenerka Paola Uršič, ki je prvič s klopi vodila ekipo moške C-lige, zelo zadovoljna. »Ponosna sem na fante, ki so ohranili zbranost tudi v ključnih trenutkih, kar je pripomoglo k zmagi,« je pojasnila Uršič.

SloVolley ZKB – Fiume Veneto 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:19)

SloVolley ZKB: Giusto 15, Jereb 1, Jerič 10, Komjanc 12, Riccobon 5, Terpin 7, Margarito (L1), Dessanti (L2), Antoni 0, Buri 6, Castellani 0, Kosmina 8, Skilitsis 0. Trener: Ambrož Peterlin

SloVolley ZKB je svojo pot v play offu za napredovanje dobro začel, osvojil prve tri točke in kar devetnajsto zaporedno prvenstveno zmago.

SloVolley ZKB je odločno zaigral že takoj po prvem sodnikovem žvižgu in v prvih dveh setih dobesedno gospodaril na igrišču. Igralcem je šlo vse od rok, preudarna igra je obrodila sadove in vodstvo z 2:0 je prišlo po gladkem postopku. Potem pa se je »zgodil« kar klasični tretji set: kot se večkrat pripeti, ekipe po dveh (pre)lahko osvojenih setih nekoliko popustijo in SloVolley, žal, tokrat ni bil izjema. Koncentracija je nekoliko padla, tako da so igralci zagrešili nekaj nepotrebnih napak, kar je seveda nasprotnik izkoristil. Fiume Veneto si je takoj nabral nekaj točk prednosti, SloVolley je sicer večkrat znižal razliko, nekaj preveč napak pa ga je stalo set. Četrti je bil nato izenačen do 9:9, ko so naši odbojkarji pospešili ritem in začeli diktirati ostrejši tempo, ki mu Libertas ni bil več kos.

Ambrož Peterlin: » Play off seveda ni več klasično prvenstvo, saj bo odslej vsaka tekma poglavje zase. Tega se vsi prav dobro zavedamo, saj bi lahko bil vsak spodrsljaj v borbi za prvo mesto lahko usoden. Prve tri točke smo danes osvojili, kar je seveda najvažnejše in prava popotnica za nadaljevanje.«

ŽENSKA C-LIGA

Porcia – Zalet ZKB FerroJulia 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)

Zalet ZKB FerroJulia: Furlan 7, Gulich 0, Francesca Misciali 19, Ilaria Misciali 3, Surian 1, Vattovaz 2, de Walderstein (L1), Močnik (L2), Stergonšek 0, Tromba 2, Vidoni 0, Winkler. Trener: Nicholas Privileggi

Proti drugouvrščenemu Domovipu bi morale zaletovke na gostovanju zaigrati res na višku, če bi hotele doseči pozitiven razplet, a so bile tokrat okoliščine take, da je bilo res težko upati na uspeh. Zalet ZKB FerroJulia je namreč na gostovanje odšel okrnjen, saj sta tako Vigini kot Giurda zaradi bolezni ostali doma. Zato je bilo treba seveda spremeniti postavo, v kateri pa se je včasih poznala neuigranost, pa še klop je tako postala kratka.

Kljub vsemu so igralke Zaleta sicer dobro začele, v prvem setu so tudi za kratek čas vodile, ko je do izraza prišla premoč Porcie in tekme je bilo tako v bistvu konec. Zaletovke so se sicer občasno še borile, vendar so naredile preveč napak, še posebno nerazpoložene pa so bile v bloku, kjer so dosegle eno samo točko. Medel, oziroma preveč predvidljiv je bil tudi napad, tako da Zalet ZKB FerroJulia res ni imel pravega orožja, s katerim bi lahko ogrozil favorizirani in boljši Domovip.

Nicholas Privileggi: »Škoda, da smo proti odličnemu nasprotniku morali igrati okrnjeni. Upam, da bomo kmalu spet popolni in da bomo spet našli pravi pristop.«

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Muzzana Volley 3:2 (25:16, 20:25, 25:13, 22:25, 15:9)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Kalc 6, Daniel Mania' 20, Loris Mania' 4, Mesar 5, Segre 22, Vremec 20, Vattovaz (L1), Opačič (L2), Mattana, Petrič, Tomsič 1. Trener: Loris Mania'.

Sloga Tabor Studio Vegliach je tudi v povratnem krogu premagala Muzzano, sicer po petih setih, z osvojenima dvema točkama pa si je že matematično zagotovila peto mesto, kar je za ekipo vsekakor spodbuden rezultat.

Slogaši so odlično začeli, imeli vajeti igre stalno v svojih rokah in so povsem nadigrali nasprotnike, ki pa so v drugem setu zaigrali kot prerojeni, postali veliko bolj učinkoviti in presenetili domače odbojkarje, ki so verjetno mislili, da imajo lahko zmago že v žepu. V tretjem je spet prišlo do preobrata, Sloga Tabor Studio Vegliach je takoj povedla in prednost večala iz točke v točko, da Muzzana ni našla pravega protiorožja. V četrtem so gostje slogaše na začetku presenetili s serijo uspešnih blokov in povedli za nekaj točk. Sloga Tabor Studio Vegliach je izenačila pri 7:7, ko se je vnel boj za vsako točko. Ekipi sta si bili stalno za petami, cisto v končnici pa si je Muzzana priigrala odločilne točke. Zadnji niz je bil na začetku izenačen in to izida 9:9, ko so se slogaši opogumili in v velikem slogu osvojili set in zmago.