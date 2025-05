SloVolley izgubil pomembno tekmo, vsi ostali uspešni

MOŠKA B-LIGA

Padova – SloVolley ZKB 3:0 (26:24, 25:14, 25:16)

SloVolley: Bensa, Giusto, Cherin, Komjanc, Jerič, Sutter, Margarito (L), Dessanti (L), Castellani, Terpin, Pauli, Micali, Sicco. Trener: Peterlin.

SloVolley je izgubil izjemno pomembno tekmo v boju za obstanek v moški B-ligi. Proti neposrednemu tekmecu, ki se ravno tako bori, da bi obstal v državni konkurenci, je tekmo začel dobro in v prvem setu ves čas vodil, tudi z rezultatom 22:24. Pri izidu 23:24 so odbojkarji SloVolleyja sami naredili tri direktne napake in tako tekmecem predali set.

S tem je bilo tekme že konec, kajti igralcem se ni uspelo pobrati po razočaranju iz prvega niza. Trener Peterlin je skušal v drugem in tretjem setu z več menjavami spremeniti potek tekme, a nobena ni zalegla. SloVolley se s pomembne tekme v Padovi vrača z gladkim porazom. V boju za obstanek tako ne bo več odvisen le od svojih rezultatov v zadnjih dveh krogih, ampak bodo o njegovi usodi odločali tudi izidi na drugih igriščih.

ŽENSKA C-LIGA

Royalkennedy – Zalet ZKB 1:3 (26:24, 12:25, 17:25, 17:25)

Zalet: Giurda 5, F. Misciali 24, Surian 15, Stergonšek 8, Vattovaz 4, Winkler 13, I. Misciali (L), Gabriele 0, Tromba 2. Trener: Nicholas Privileggi.

Združena ekipa je tudi v povratni tekmi premagala Videmčanke in se z gostovanja vrača z novimi tremi točkami.

Zaletovke so odigrale dobro tekmo. V prvem nizu sicer še niso bile dovolj sproščene, kar so domačinke izkoristile in se čisto na koncu tudi veselile uspeha. To pa je bilo tudi vse, saj je Zalet ZKB od drugega seta dalje zaigral kot prerojen, taktično zrelo, igralke so poostrile tako servis kot napad in tako drugi kot tretji niz osvojile brez težav. V tretjem so bile na začetku nekoliko manj učinkovite, RojalKennedy je povedel s 7:3, kar zaletovk sploh ni razorožilo, začele so nižati zaostanek, ga kaj kmalu nadoknadile in potem vse do konca samo večale svojo prednost.

Nove tri točke so združeno ekipo utrdile na četrtem mestu na lestvici, ki ga bodo tudi obdržale, ne glede na izid zadnjega kroga v soboto v Nabrežini. Trener Nicholas Privileggi po tekmi ni mogel skrivati svojega navdušenja: »Tretje leto zapored smo osvojili končno četrto mesto, letošnje pa predstavlja še posebno zadoščenje. Že dalj časa smo okrnjeni, kar se pozna na treningu, ko imam na razpolago res malo igralk, zato moram tistim, ki so ostale, iz srca čestitati, ker so dale vedno vse od sebe in je to četrto mesto res lepa nagrada za ves trud in požrtvovalnost, ki sta jih odlikovala skozi vso sezono.«

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Triestina Volley (25:22, 25:9, 25:20)

Soča: I. Devetak 8, T. Cotič 11, Miklus 7, Vižintin 12, Princi 3, A. Cotič 5, Černic (L); n.v.: S. Cotič, Makuc, Antoni, G. Černic. Trener: Lucio Battisti.

Soča je sinoči zopet vknjižila zlata vredno zmago. S 3:0 je v nabito polni sovodenjski telovadnici premočno premagala Triestino Volley in tako ohranila prvo mesto na lestvici v krogu za napredovanje v B ligo.V prvem setu je bila igra izenačena vse do končnice, ko so domačini s pomočjo bučne publike povedli in nasprotnike pustili na dvaindvajseti točki. V drugem setu so Battistijevi varovanci poskrbeli za pravi šov. S kar osmimi bloki, z izjemnimi servisi in odličnim napadom so Triestino nadigrali, tako da so Tržačani zbrali samo devet točk. V tretjem nizu so nasprotniki zopet zaigrali bolj zagrizeno, sovodenjski fantje pa so dobro sledili Battistijevim navodilom in prvi osvojili petindvajseto točko. Modro-rumene odbojkarje čaka zdaj v nedeljo pomembna tekma proti ekipi Fiume Veneto, ki je trenutno druga na lestvici, dve točki za Battistijevimi varovanci.

MOŠKA D-LIGA

Torriana Gradisca – Sloga Tabor Studio Vegliach 2:3 (20:25, 25:21, 25:18, 16:25, 6:15)

Sloga Tabor: Kalc 12, Mavrič – Žikić 12, Mesar 8, Mezzari 1, Segre 18, Vremec 25, Vattovaz (L1), Petric (L2), Golob, Mattana. Trener: Loris Manià.

Sloga Tabor Studio Vegliach se iz Gradišča vrača s pomembno zmago in je naredila lep korak proti obstanku v D ligi, kar je bil pred prvenstvom tudi društveni glavni cilj. V rednem delu prvenstva so naši odbojkarji proti temu nasprotniku obakrat izgubili, v tem drugem pa obakrat tesno zmagali.

Že sam začetek tekme je pokazal, da so Slogaši prišli na gostovanje po zmago. V prvem setu so zaigrali zelo odločno in borbeno in ga tudi osvojili, nadaljevali nato z dobro igro v drugem do rezultata 20:20, ko je Torriana izkoristila nekaj netočnosti v vrstah nape ekipe in niz obrnila v svojo korist. To je sicer precej zmedlo Slogo Tabor Studio Vegliach, kar se je poznalo pri igri v četrtem, a se naši odbojkarji niso predali in nato v četrtem in petem zaigrali res tako, kot znajo: učinkoviti so bili v bloku in na servisu, kjer se je tokrat izkazal Gal Kalc, ki je hladnokrvno na drugo stran mreže poslal kar nekaj asov.

Loris Manià je bil seveda zelo zadovoljen: »Proti Torriani je bilo za nas vedno težko igrati. Končno nam je uspelo zmagati tudi v gosteh, za kar fantom lahko res čestitam«.