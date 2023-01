SloVolley je Slogi Tabor prepustil le en niz

Sloga Tabor Studio Vegliach – SloVolley ZKB 1:3 (16:25, 18:25, 25:20, 16:25)

Sloga Tabor: Castellani 1, Jerič 13, Riccobon 6, Skilitsis 7, Smeraldi 0, Stefani 1, Dessanti (L), Grassi 1, Manià 0, Milič 0, Trento 9, Vremec 1. Trener: Berlot.

SloVolley: Cobello 2, Cotič 16, Hlede 8, Kante 13, Komjanc 10, Terpin 21, Čavdek (L1), Margarito (L2), Antoni 2, Corsi 0, Peterlin 0, Kosmina nv. Trener: Manià.

SloVolley ZKB se je pošteno oddolžil Slogi Tabor Studio Vegliach za poraz iz prvega dela prvenstva, ko so ga »bratranci« nepričakovano presenetili. SloVolley je osvojil nove tri točke, osmo zaporedno zmago, kar je tudi pokazatelj, da so se igralci med seboj končno »ujeli«. Kljub visoki razliki v točkah v treh setih pa velja poudariti, da so se Slogaši boljšim nasprotnikom upirali bolj, kot daje slutiti rezultat. Dobro so igrali v obrambi in marsikdaj presenetili nasprotnika s hitrim napadom s centra, na krilu je bil učinkovit Peter Jerič, vseskozi pa so bili zelo borbeni, a je kakovostna razlika med obema ekipama seveda na strani bolj izkušenega SloVolleya.

Prvi in drugi set sta bila stalno trdno v rokah SloVolleya, ki pa je nato, kot se večkrat zgodi, popustil v tretjem. V tem setu je trener Loris Manià dal nekaj oddiha Filipu Hledetu in na njegovo mesto poslal Ambroža Peterlina, ki pa si je že po nekaj akcijah poškodoval gleženj in za dalj časa obležal na igrišču, da so mu nudili prvo pomoč in mu potem pomagali spet na klop. Igra je bila tako dalj časa ustavljena, kar je očitno bolj zmedlo igralce SloVolleya, ki jim je padla zbranost, kar so Slogaši seveda izkoristili, osvojili niz, kar predstavlja tudi zasluženo nagrado za prikazano igro. V četrtem se SloVolley ni več pustil presenetiti, takoj povedel 7 7:3 in nato prednost do konca tekme le še povečeval. (inka)