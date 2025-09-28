SloVolley Studio Vegliach za las poražen

Deželni pokal

Altura – SloVolley Studio Vegliach 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:20, 15:12)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio, Durastante, Manià (libero 2), Mezzari, Petric (libero), Segre, Sorranzio, Vattovaz, Vremec. Trener: David Jercog

V soboto se je na Judovcu odvijala res maratonska tekma, ki je trajala več kot dve uri, na koncu pa so slavili s tesnim izidom domači igralci. Kot je razvidno že iz izidov v posameznih setih, je bilo srečanje vseskozi zelo izenačeno. Obe ekipi si bosta stali nasproti tudi v bližajoči se D-ligi, tekme v deželnem pokalu pa SloVolley Studio Vegliach jemlje kot trening pred samim prvenstvom in je zato rezultat pravzaprav postranskega pomena.

Vsekakor so naši igralci pustili zelo dober vtis, kot je potrdil tudi David Jercog, ki je tokrat nadomestil odsotnega Lorisa Maniaja. Borili so se za vsako žogo, poskušali razne kombinacije na mreži, skratka – dober nastop ne glede na končni izid.