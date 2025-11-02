SloVolley ZKB in sočanke do novih treh točk

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Triestina Volley 3:0 (25:21, 25:14, 25:15)

SloVolley ZKB: Bulfon 17, Castellani 2, Komjanc 14, Micali 3, Sutter 8, Terpin 9, Dessanti (L1), Margarito (L2), Bensa , Segre, Vattovaz , Vremec. Trener: A. Peterlin.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Roveredana 3:1 (25:15, 25:21, 24:26, 27:25)

Zalet ZKB: Vattovaz 6, Ban 5, Kovačič 21, Močnik 9, irene 13, Ban 5, Skerk 5, Bezin (L), Briscech (L), Grilanc, Pertot in Marion nv.

Dvoboj na Rouni je bil zelo pester in pol preobratov. Na koncu je slavila zmago šesterka, ki je pustila na igrišču ... srce. Zaletovke trenerke-igralke Demo Vattovaz so v uvodnih dveh setih igrale zelo zbrano in so tudi zasluženo prišle prve do 25. točke. Nato je v tretjem setu padla koncentracija in tudi utrujenost je naredila svoje. Zalet je sicer že vodil z 18:12, a nato so jih gostje dohitele in set osvojile z minimalno razliko (24:26). Izjemno izenačen in borben je bil tudi četrti set, ko so gostje stalno vodile za dve točki. Pri delnem izidu 21:23 je na servis stopila Nataša Močnik, ki je prispevala odločilen pristop k zmagi. Trenerka Demi Vattovaz je bila zadovoljna z nastopom vseh soigralk: »Igrale smo s srcem in zelo borbeno. Morda smo si dovolile kak padec koncentracije, a smo hitro odreagirale in na koncu zasluženo zmagale.«

ŽENSKA D-LIGA

Chions – Soča Lokanda Devetak ZKB 1:3 (23:25, 25:21, 12:25, 15:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 22, Piva 6, Komic 17, Paulin 11, Menis 7, Cotič 5, A. Berzaccola 3, L. Berzaccola 1, D’Amelio (L1); Tosolini, Gruden, Tognolli, Coco, Buna (L2) nv. Trener: Aljoša Orel.

Moraro – Zalet (25:15, 21:25, 25:22, 25:19)

Zalet: Luxa 4, Rapotec 13, Guliò 16, Lakoviò 12, Olivotti 8, Mbengue 1, Karadžić 0, Dandri (L), Gargiuolo (L); Regent, Pelizzari, Oberdan nv. Trener: Bosich.

Mlade odbojkarice trenerja Edija Bosicha so se solidno upirale izkušeni in veliko starejši ekipi z Goriškega. »Pristop na igrišču je bil pravi in punce so pokazale določen napredek v primerjavi s prejšnjimi nastopi. Predvsem na servisu so igrale bol ostro in določno,« je komentiral trener Bosich.