SloVolley ZKB in Zalet uspešna

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Rojalese 3:0 (25:23, 25:11, 25:21)

SloVolley ZKB: Bulfon 12, Castellani 4, Komjanc 4, Micali 5, Sutter 11, Terpin 15, Margarito (L1), Vattovaz (L2), Bensa 2, Dessanti 0, Jerič, Segre 1, Vremec. Trener: Ambrož Peterlin.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Cordenons 3:0 (25:23, 26:24, 25:23)

Zalet ZKB: Vattovaz 4, Kovačič 24, Ciuch 9, Močnik 0, Ban 3, Kalin 6, Skerk 6, Briscech (L), nv. Marion, Grilanc. Trenerka: Vattovaz.

Zaletovke so ob povratku na domače igrišče dosegle novo in pomembno zmago proti trdoživim nasprotnicam iz Cordenonsa. Tekma je bila zelo izenačena, saj so se vsi trije seti končali z le dvema točkama razlike, Zalet ZKB pa je vedno zaostajal nekaj točk, a v sami končnici nizov vsakič pokazal nekaj več in zasluženo slavil s polnim izkupičkom.

Zaletovke so igrale v okrnjeni postavi, saj sta bili zaradi službenih obveznosti in bolezni odsotni Irina Bezin in Sophia Brandstetter. V prvem izenačenem nizu se je preobrat začel pri izidu 19:20, ko je Nina Kovačič dosegla štiri zaporedne ase za izid 23:20, prednosti pa domače odbojkarice niso več izpustile iz rok. Drugi niz je bil ves čas izenačen, boljše so ga sicer začele varovanke Demi Vattovaz, ki so vodile z 14:11. Po izenačenju na 17:17 pa sta se ekipi stalno izmenjevali v vodstvu in si do konca nista priigrali več kot točke prednosti, dokler ni Zalet dosegel dve zaporedni točki in slavil. V tretjem so zaletovke vodile do izenačenja pri 17:17, nakar so pobudo prevzele gostje, ki so vodile že z izidom 20:23. Domače odbojkarice se niso predale in so začele nižati prednost, s petimi zaporednimi točkami (z asom, in dvema blokoma) so dokončno strle odpor Cordenonsa.

»Ni bila lahka tekma, saj so nasprotnice veliko branile in jih krasi lepa igra, a mi smo predvajale hitrejšo igro. Vedno smo zaostajale in nato zmagale, kar pomeni, da imamo srce in zagrizenost, kar mislim, da je najpomembnejše,« je po tekmi komentirala podajačica-trenerka Demi Vattovaz. »Osvojile smo tekmo in tri točke, če tako nadaljujemo, bomo dosegle cilj in tudi kaj več. Pomembno pa je, da se zabavamo in je vzdušje v ekipi dobro,« je še dodala.