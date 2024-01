SloVolleyu 15. zaporedna zmaga, gladka zmaga Zaleta, Slogi Tabor točka

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia – Olympia TS 3:0 (25:18, 25:16, 25:12)

Zalet: Vattovaz 1, F. Misciali 20, I. Misciali 12, Giurda 5, Surian 8, Furlan 8, De Waldersteil (L), Vidoni 1, Tromba 1, nv. Vigini, Winkler, Stergonšek, Močnik (L2), Gulič. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je na tržaškem derbiju po hitrem postopku vknjižil vse tri točke. Izenačeno je bilo samo v prvem nizu, ko so jim Tržačanke dihale za obvratnik do 18:18. Nato pa je Zalet strnil vrste in prevzel vajeti igre v svoje roke. V končnici niza je brez težav osvojil 25. točko. V nadaljevanju tekme je bila igra vse bolj učinkovita, Zalet je hitro visoko povedel in naskok samo še večal.

Trener Privileggi je tokrat na korektorskem mestu izkoristil Surian namesto Vigini, poškodovano Winkler pa je zamenjala Giurda.

Zalet bo spet na igrišču že v sredo, ko ga v domači telovadnici v Nabrežini čaka četrtfinalni obračun pokala. V goste prihaja Staranzano, drugi v D-ligi.

MOŠKA C-LIGA

Triestina Volley – SloVolley ZKB 0:3 (23:25, 22:25, 17:25)

SloVolley: Jereb 1, Terpin 13, Riccobon 1, Jerič 3, Giusto 12, Buri 11, Margarito (L1), Dessanti (L2), Kosmina 1, Skilitsis 1, Anotni 2, Komjanc 4, Castellani 0. Trener: Peterlin.

MOŠKA D-LIGA

Prata – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:2 (27:29, 23:25, 25:16, 25:23, 15:10)

Sloga Tabor: D. in L. Manià, Segre, Vremec, Mesar, Golob, Opačič (L1), Petaros (L2), Opačič, Kalc, Tomsič, Mattana. Trener: L. Manià