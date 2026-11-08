Šesta zaporedna zmaga Jadrana Motomarine

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Motomarine – Virtus Padova 90:71 (24:11, 53:34, 73:46)

Jadran: Stjepanović 20 (8:8, 3:5, 2:5), Mandić 22 (6:7, 8:11, -), Persi 4 (4:4, 0:2, 0:2), E. Gobbato 14 (0:1, 7:10, 0:1), Milisavljevic 15 (2:2, 2:3, 3:6), Grgič 0 (-, 0:1, 0:1), Chert 0 (-, 0:2, -), Pieri 8 (-, 4:10, -), Sabadin 4 (-, 2:2, 0:1), G. Gobbato 3 (1:2, 1:3, 0:1). Trener: Jogan.

Košarkarji Jadrana Motomarine so si v meddeželeni B-ligi izborili šesto zmago na prav tolikih dvobojih. Mlada ekipa padovskega Virtusa ni bila kos boljšim jadranovcem, pri katerih sta bila odsotna Batich (gripa) in De Marchi (lažja poškodba). Jadranovci so najvišjo vodstvo imeli na začetku zadnje četrtine, ko so vodili za trideset točk (82:52). V zadnjem delu srečanja je krstni nastop opravil mladi Peter Chert.