Šest golov na derbiju v Sovodnjah, Kras in Sesljan KO

NOGOMET
ELITNA LIGA
Tolmezzo – Kras Repen 1:0 (0:0)
Strelec: 51. Sabidussi (T)
Kras Repen: Bužan, Perhavec, Delutti, Male, Catera, Ermacora, Zecchini, Perić, Juren, Gajšek, Gojanović. Trener: Sandrin.
Tamai – Juventina 2:2 (1:1)
Strelci: 2. Selva, 12. Musumeci (T), 58. Gurgu (T), 78. Bevilacqua
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Ancona Lumignacco 0:1 (0:1)
Strelec: 33. Zanardo (AL)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Zenjili, Gruden (Ciubotaru), Steinhauser (Bonivento), Cottiga, Almberger, Ciliberti (Crevatin), Francioli, Riccio (Schiavon, Villatora), Gotter, Triglione. Trener: Sestan.
2. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Vesna 3:3 (2:1)
Strelci: 5. L. Predan (S), 9. Visintin (S), 36. Volaš 11-m (V), 61. Visintin 11-m (S), 76. Kaurin (V), 80. Volaš (V)
Sovodnje: Branovački, Lutman, Fiore (A. Juren), Cibini, Gueye, Zejnuni, Černe, Sambo (Mauri), Božič (Bandelj), L. Predan (M. Predan), Visintin (Campo Dall'Orto). Trener: S. Feri.
Vesna: Bremec, Zuppa, Renar (Taucer), Čermelj (Frangini), Venutti, Udovicich, Marchesan, Carro (Kaurin), Volaš, Franzot. Trener: F. Jurincich.
Pro-Secco – Zarja 0:5 (0:0)
Strelci: 53. Corrente, 55. Razem, 60. Bandiera, 71. Corrente, 83. Ferro
3. AMATERSKA LIGA
Primorec – Farra 0:2
Mariano – Mladost 2:4
Strelci za Mladost: 15. Faidiga, 29. Kožuh, 72. Kožuh 11-m, 91. M. Dreassi
Mladost: Zanier, Papais, Furlan, Peric, S. Lakovič, Bondarenko, D. Trevisan (M. Dreassi), Faidiga, Kožuh, Cajić (Cancian), Vera (Olivieri). Trener: Rok Černe.