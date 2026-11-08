Športna nedelja: Košarkarji Jadrana in nogometni derbi Sovodnje – Vesna

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Tolmeču: Tolmezzo – Kras Repen
14.30 v Tamaiu: Tamai – Juventina
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Ancona Lumignacco
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Vesna
14.30 na Proseku, Rouna: Pro-Secco – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Trebčah: Primorec – Farra
14.30 v Marianu: Mariano – Mladost
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran Motomarine – Virtus Padova
ODBOJKA
MOŠKA D-LIGA
17:00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Travesio
NAMIZNI TENIS
MOŠKA A2-LIGA
14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva ZKB – Bagnolese