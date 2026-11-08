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Športna nedelja

Športna nedelja: Košarkarji Jadrana in nogometni derbi Sovodnje – Vesna

V nogometni elitni ligi danes na igrišču tudi Kras Repen in Juventina

Spletno uredništvo |
FJK |
8. nov. 2026 | 11:23
    Športna nedelja: Košarkarji Jadrana in nogometni derbi Sovodnje – Vesna
    Košarkarji Jadrana bodo igrali na Čarboli (FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Tolmeču: Tolmezzo – Kras Repen

14.30 v Tamaiu: Tamai – Juventina

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Ancona Lumignacco

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Vesna

14.30 na Proseku, Rouna: Pro-Secco – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Trebčah: Primorec – Farra

14.30 v Marianu: Mariano – Mladost

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran Motomarine – Virtus Padova

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

17:00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Travesio

NAMIZNI TENIS

MOŠKA A2-LIGA

14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva ZKB – Bagnolese

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