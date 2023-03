Smučarskega teka ne bo

Smučarska sezona se z naglimi koraki bliža k sklepni fazi. Konec tedna bo v Forniju di Sopra na sporedu tržaško smučarsko prvenstvo, ki ga letos organizirata SK Brdina, v sklopu 35-letnice društva, in ZSŠDI v sodelovanju z Devinom in Mladino. Spored pokrajinskega prvenstva pa bo okrnjen, saj so organizatorji že odpovedali sobotno tekmovanje v smučarskem teku. Razlog: pomanjkanje snega. »Predstavniki društva Fornese so nam sporočili, da so predčasno zaprli tekaško progo Tagliamento, ki ni bila več uporabna. Južni veter je v samih treh dneh pobral skoraj vso snežno podlago. Poskusili smo premestiti tekmovanje v Plodn (Sappado), Ovčjo vas v Kanalski dolini ali v Forni Avoltri, a povsod so težave podobne ko v Forniju,« je dejal predsednik Brdine Andrej Don, ki pa je potrdil, da v nedeljo bo tekmovanje v alpskem smučanju. »Oziroma vsi upamo, da ga bomo uspeli izpeljati. Odločili smo se, da bo tekmovanje na višjeležeči progi Varmost 2. Tam se vsaj ponoči temperatura še spusti pod ničlo. Čeprav vremenske napovedi za konec tedna niso najbolj obetavne, saj so napovedali temperature do 15 stopinj Celzija. Zaradi tega bomo prav gotovo morali anticipirati start tekmovanja, ki je zdaj previden ob 9.30. A za to se bo odločila žirija v soboto popoldne. Skoraj gotovo se bo prvi smučar spustil po progi ob 9. uri,« je še dodal Don.