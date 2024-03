Soča gladko čez Pordenone

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Pordenone Volley 3:0 (25:20, 25:16, 25:19)

Soča: T. Cotič 11, Devetak 10, S. Cotič 1, Miklus 7, Vižintin 10, Makuc 7, Čavdek (L); n.v.: Persoglia, Hlede, Antoni, A. Cotič, Venuti, Boškin, Conte. Trener: Lucio Battisti.

Tretjo tekmo play-offa je Soča ZKB Lokanda Devetak kljub odsotnosti Černica z levo roko osvojila proti ekipi iz Pordenona in se tako povzpela na visoko drugo mesto, le štiri točke od vodilnega Slovolleyja. Skozi celotno tekmo so bili modro-rumeni v vodstvu in so z odlično igro držali prednost pred nasprotniki, ki jim zaradi visokega pritiska Soče ni uspelo pokazati dopadljive igre. Po tekmi je bil s prikazano odbojko zelo zadovoljen krilni napadalec Tomaž Cotič, ki je tekmo ocenil tako: »Sinoči smo drastično zmanjšali število napak. Sprejem je šel res odlično, tako da smo bili posledično neustavljivi v napadu. Tudi srednji blokerji so se v napadu razigrali. Dokazali smo, da smo dobra ekipa s tem, da smo v tretjem setu, ko smo na začetku nekoliko popustili, v nadaljevanju poprijeli vajeti igre v svoje roke in dokazali našo premoč.«